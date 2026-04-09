Deputado Jean Mendonça destina R$ 198 mil para fortalecer agricultura familiar em Rolim de Moura

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/04/2026 às 08h30

A produção agrícola em Nova Estrela, distrito de Rolim de Moura, deverá ser impactada com o reforço de investimentos voltados à mecanização da colheita. O apoio ocorre após solicitação apresentada por agricultores da Associação de Produtores Rurais da localidade.

Para atender à demanda, o deputado estadual Jean Mendonça destinou emenda parlamentar no valor de R$ 198 mil. O recurso será aplicado na aquisição de uma recolhedora de café, equipamento voltado a otimizar o processo de colheita e ampliar a produtividade das propriedades rurais da região.

A iniciativa está vinculada ao fortalecimento da agricultura familiar, segmento considerado estratégico para a economia local. Segundo o parlamentar, a medida busca ampliar as condições de trabalho no campo e contribuir para o desenvolvimento econômico dos produtores rurais.

O equipamento deverá beneficiar diretamente famílias vinculadas à associação, com impacto na eficiência da colheita e no rendimento da produção cafeeira.