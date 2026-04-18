Deputado Ezequiel Neiva reforça apoio à

Por Alexandre Almeida

Publicada em 18/04/2026 às 08h30

Após apoio em 2025, Ezequiel Neiva segue apoiando a festa agropecuária neste ano (Foto: Alexandre Almeida I Assessoria Parlamentar)

A 5ª Expoagro – Rodeio de Cerejeiras contará com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), que confirmou a destinação de R$ 200 mil para aAssociação Agropecuária de Cerejeiras (Agrocer), entidade responsável pela organização do evento. O recurso atende solicitação do vereador Marcão da Rádio, em parceria com os vereadores Dione Ribeiro, Selso Lopes, Valmir Joaquim e Zeca Rolista.



A programação está prevista para o mês de agosto, no Parque de Exposições Toninho Campo Grande, reunindo diversas atrações como cavalgada, rodeio profissional em touros, exposições, show e atividades voltadas ao setor agropecuário. Com apoio da Prefeitura de Cerejeiras, a expectativa é de que o evento atraia um grande público, movimentando a economia local e valorizando as tradições da região.



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância da Expoagro para o município e reafirmou seu compromisso com a continuidade do evento. “A Expoagro – Rodeio é uma festa tradicional que fortalece a cultura, o agronegócio e a economia de Cerejeiras. Assim como apoiamos em 2025, estamos garantindo novamente esse investimento para que em 2026 o evento seja ainda maior, mais estruturado e continue sendo um sucesso para toda a população”, afirmou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva aproveitou para ressaltar a importância da atuação conjunta com os representantes do município. O parlamentar destacou o trabalho alinhado com os vereadores Marcão da Rádio, Dione Ribeiro, Selso Lopes, Valmir Joaquim e Zeca Rolista, além da parceria com a gestão do prefeito Sinésio José e do vice-prefeito Valdir Carlos. “A união entre Legislativo e Executivo municipal, somada ao apoio do mandato parlamentar, tem sido fundamental para garantir a realização de eventos que valorizam a cultura, impulsionam a economia e beneficiam diretamente a população de Cerejeiras”, frisou.



Além de fomentar o setor produtivo, a Expoagro – Rodeio também se consolida como um importante momento de lazer e integração social. “É uma festa que reúne famílias, produtores rurais e visitantes de toda a região, promovendo entretenimento e valorizando a identidade cultural de Cerejeiras. O evento reforça o orgulho da população local e mantém viva uma tradição que atravessa gerações, sendo considerado um dos principais encontros da família cerejeirense”, encerrou.