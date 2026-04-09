Deputada Gislaine Lebrinha reforça segurança com entrega de armamentos na BR-429

Por Julia Cardoso

Publicada em 09/04/2026 às 08h20

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) realizou a entrega de novos armamentos durante agenda no município de São Miguel do Guaporé. Os equipamentos serão destinados a unidades da Polícia Militar localizadas em municípios do eixo da BR-429.





Foram distribuídas carabinas calibre 9mm e pistolas da marca CZ para unidades dos municípios de Alvorada do Oeste, Costa Marques, São Francisco do Guaporé e Seringueiras. Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada.



“Recebo essa homenagem com gratidão, mas, acima de tudo, com o sentimento de dever sendo cumprido. É resultado de um trabalho que garante estrutura para que nossos policiais atuem com mais segurança e eficiência. Seguiremos firmes para que esses investimentos cheguem a todos os batalhões e fortaleçam a proteção da nossa população”, afirmou.



O investimento amplia a estrutura operacional da Polícia Militar e melhora a capacidade de atuação das equipes nos municípios atendidos. A medida contribui para o enfrentamento da criminalidade, reforça a presença policial e garante mais segurança à população da região.



Durante a agenda, a parlamentar foi homenageada com a Medalha de Mérito Forte Príncipe da Beira, concedida pela Polícia Militar de Rondônia. A honraria foi entregue em reconhecimento aos investimentos destinados à segurança pública e ao apoio contínuo às ações da corporação.



A solenidade contou com a presença da vereadora Celma Mezabarba, do ex-prefeito Cornélio e do comandante-geral da PMRO, coronel Glauber Souto.



Durante a visita, a deputada esteve no batalhão da Polícia Militar em São Miguel do Guaporé, onde acompanhou atividades operacionais e conheceu áreas de treinamento. A programação incluiu ainda reuniões com representantes locais e visitas técnicas.