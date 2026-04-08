Da bancada, UB tem Maurício e Thiago Flores; PL com Chrisóstomo, Mosquini e Máximo; e Podemos preserva Fera e ganha Cristiane Lopes

Por Herbert Lins

Publicada em 08/04/2026 às 08h58

A importância do planejamento de uma campanha eleitoral

CARO LEITOR, as chapas majoritárias estão pré-definidas e fechadas as nominatas de deputado estadual e federal, o momento requer planejamento de campanha porque nenhum candidato planeja fazer feio ou perder uma eleição, ou seja, conquistar poucos votos ou perder por não planejar. Neste caso, todo candidato numa campanha eleitoral tem a mesma meta dos concorrentes: vencer a eleição! Este é um jogo sem empate, com apenas um vencedor. Daí eu pergunto: quem vence a competição eleitoral? Quem erra menos e quem não acerta mais. Mas como errar menos? Poderíamos aqui ficar divagando com uma sequência de teorias, criando um emaranhado de alternativas que não levaria a lugar nenhum os pré-candidatos. Assim, vence uma eleição quem tem um planejamento minucioso e metas claras e bem definidas para fazer de um candidato, um vencedor.

Informações

O pré-candidato majoritário e proporcional precisa compreender que vivemos numa época em que as informações atingiram instantaneidade por conta da era digital, criando a necessidade de mudanças quase diárias do modo de ser, pensar e agir das pessoas.

Impactaram

Informações instantâneas também impactaram as campanhas eleitorais. Muita coisa mudou. A era da promessa infundada deu lugar à era da demonstração de conhecimento, capacidade técnica e de entrega por meio de ações concretas.

Comprometidos

A mudança mais significativa é a conscientização de parte do eleitorado que está mais interessada em candidatos comprometidos com o seguinte trinômio: conhecimento, compromisso e capacidade.

Caiado

O pré-candidato a presidente Ronaldo Caiado (PSD) em recentes entrevistas disse que vai estourar a bolha da polarização entre o presidente Lula (PT-SP) e Flávio Bolsonaro (PL-SP). Caiado recorre à estratégia de pré-campanha de fazer do seu governo a vitrine para subir nas pesquisas de opinião pública.

Vice

O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), procura uma mulher para compor a chapa presidencial como candidata a vice-presidente. O alvo é o partido PP e os nomes cotados são da senadora Tereza Cristina (PP-MS) e da deputada federal Simone Marquito (PP-SP).

Alterou

Com o fechamento da janela partidária, encerramento dos prazos de filiação e divulgação das nominatas de candidatos a deputados federais e estaduais, alteraram-se as composições das bancadas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Federal

A representação partidária na Bancada Federal ficou da seguinte forma: União Brasil conta agora com Maurício Carvalho e Thiago Flores. O Podemos manteve Rafael Fera e ganhou Cristiane Lopes. O PL também manteve o Coronel Chrisóstomo e ganhou Lúcio Mosquini e Fernando Máximo. Silvia Cristina seguiu no PP.

Estadual

A composição partidária da bancada estadual no âmbito da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) também mudou significativamente, inclusive desenhando o apoio aos pré-candidatos a governador.

PL

O PL no âmbito da ALERO ganhou os seguintes deputados estaduais: Alan Queiroz, Lucas Torres, Dra. Taíssa, Ezequiel Neiva, Jean Mendonça, Luizinho Goebel e Nim Barroso. Esses parlamentares passam a compor a base do pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL).

Novo

O deputado estadual Luis do Hospital foi salvo nos quarenta e cinco segundos do segundo tempo de jogo ao se filiar ao partido Novo. Por sua vez, o partido Novo faz parte do arco de aliança do pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL), dessa maneira, ele conta com uma base de oito parlamentares na ALERO.

Dividida

A bancada governista na ALERO segue dividida em três partidos: PSD, PRD e Avante. Assim ficaram divididos os deputados estaduais: Cássio Gois (PSD); Eyder Brasil (PSD); Laerte Gomes (PSD); Edevaldo Neves (PRD); Pedro Fernandes (PRD); Ribeiro do Sinpol (PRD); Rosângela Donadon (PRD); Jean Oliveira (PRD); ⁠Lebrinha (PRD) e Marcelo Cruz (AVANTE).

Apoio

A federação partidária União Progressista (UP), formada pelo União Brasil e PP, manteve a deputada estadual Ieda Chaves (União) e os deputados estaduais Cirone Deiró (União) e Ismael Crispim (PP). O deputado estadual Alex Redano segue no Republicanos. Neste caso, o pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) segue com apoio de quatro deputados estaduais.

Conta

O PT não ganhou e nem perdeu com a janela partidária no âmbito da ALERO. A deputada estadual Cláudia de Jesus segue sendo a estrela do partido na Casa de Leis. Desse modo, o pré-candidato a governador Expedito Netto (PT) conta com apoio de uma deputada estadual.

Perdeu

O Podemos perdeu três deputados estaduais no âmbito da ALERO na janela partidária, mas ganhou o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo. Rodrigo segue dizendo que é pré-candidato a governador pela legenda liderada pelo prefeito Léo Moraes no âmbito estadual, mas tudo ficará no campo dos desejos.

Painel

Na Sessão Plenária de ontem (07) da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), o painel eletrônico indicava apenas a mudança partidária do deputado estadual Nim Barroso, antes do PSD e agora filiado ao PL. Na próxima sessão da ALERO, todas as alterações devem aparecer no painel da Casa de Leis.

Oposição

Analisando a composição das bancadas partidárias no âmbito da ALERO, o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) e o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) contam com apoio de dez deputados estaduais no âmbito da ALERO. Já os candidatos adversários ao governo contam com a maioria de deputados estaduais na oposição.

UNIRON I

O pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), em entrevista concedida ontem (07) no SIC NEWS TV com o apresentador Everton Leoni, confirmou que o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) está tentando comprar o antigo parque educacional da Faculdade Uniron para transformá-lo no novo hospital de Porto Velho.

UNIRON II

Essa ideia de comprar o parque educacional da Uniron foi sugerida na coluna de 26 de junho de 2025. Reforço, os dois campi da Faculdade Uniron localizados na Avenida Mamoré podem sim, ser transformados em hospital e policlínica, respectivamente, para atender a zona leste da capital.

Trocou

O vereador e policial civil, Pedro Geovar, trocou o PP pelo Novo na janela partidária. Ele deverá concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). Pedro fará frente à postulação do deputado estadual Ribeiro do Sinpol de buscar a reeleição com apoio da Polícia Civil.

Sério

Falando sério, estratégias eleitorais vencedoras fazem a grande diferença nas pesquisas eleitorais. Tais estratégias passaram pela prova do tempo e, quando atualizadas em campanhas eleitorais, com candidatos comprometidos com os anseios da população, fazem a diferença no resultado da eleição.