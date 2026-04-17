CRAS São Francisco promove atividades semanais que fortalecem vínculos e incentivam a convivência comunitária

Por Natália Pessoa

Publicada em 17/04/2026 às 15h08

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), segue desenvolvendo ações contínuas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), com atividades semanais voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

No CRAS São Francisco, a programação da semana foi marcada por iniciativas que atendem diferentes públicos, promovendo inclusão social, convivência e desenvolvimento pessoal.

Entre as atividades, foi realizado o encontro com o grupo da terceira idade “Vidas que Inspiram”, com o tema “Conectando gerações e aprendendo juntos”. A proposta busca incentivar a troca de experiências entre diferentes faixas etárias, contribuindo para a valorização dos idosos e o combate ao isolamento social. A ação integra o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e reforça o papel dos idosos como protagonistas dentro da comunidade.

Ainda dentro do SCFV, o CRAS promoveu o encontro com crianças e adolescentes dos grupos “Turminha do Bem” e “Os Incríveis”, abordando o tema “Respeito às diferenças”. A atividade tem como objetivo contribuir para a formação de valores essenciais desde a infância, estimulando o respeito, a empatia e a convivência harmoniosa entre os participantes, fortalecendo os laços familiares e comunitários.

A programação contou também com a realização da oficina de crochê, uma atividade que vai além do aprendizado de técnicas manuais. A oficina proporciona um espaço de convivência, troca de experiências e fortalecimento emocional, sendo uma importante ferramenta no enfrentamento do isolamento social, especialmente entre idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

As ações desenvolvidas nos CRAS fazem parte da política pública de assistência social do município e têm como foco a prevenção de situações de risco social, por meio do fortalecimento de vínculos e da promoção da convivência comunitária.

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semasf, reforça que as atividades nos CRAS acontecem de forma contínua, ampliando o acesso da população aos serviços socioassistenciais e promovendo mais qualidade de vida para as famílias atendidas.

Texto: Natália Pessoa