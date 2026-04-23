Contas de energia em atraso podem ser negociadas pelo celular; veja como fazer

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 23/04/2026 às 08h20

Quem está com a conta de energia atrasada não precisa mais ir até uma agência para resolver a situação. Clientes da Energisa Rondônia podem negociar débitos diretamente pelo celular, usando o aplicativo Energisa On.

A ferramenta é gratuita, funciona 24 horas por dia e reúne serviços que vão desde a consulta de faturas em aberto até a formalização de acordos de pagamento. A ideia é facilitar o acesso e evitar deslocamentos, principalmente para quem tem rotina corrida ou mora longe de pontos de atendimento.

Passo a passo para negociar pelo celular

O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos:

Baixe o aplicativo Energisa On no celular;

Faça login com CPF ou CNPJ (ou crie um cadastro, se ainda não tiver);

Acesse o menu “Serviços” e clique em “Negociação de débitos”;

Confira as contas em atraso e escolha a forma de pagamento;

Confirme o acordo e gere o boleto ou código para pagamento.

O sistema apresenta automaticamente os valores atualizados e as opções disponíveis, que podem incluir pagamento à vista ou parcelamento, dependendo do caso.

“Hoje o cliente resolve praticamente tudo pelo celular, inclusive negociar débitos. É um processo rápido e acessível a qualquer hora”, explica o gerente de Serviços Comerciais da concessionária, Bernardo Moreira.

Quem paga em dia também pode ganhar

Além de facilitar a regularização de débitos, a distribuidora mantém uma campanha de incentivo para quem está com as contas em dia. O pagamento via Pix pode garantir participação no Show de Prêmios Energisa, que já contemplou cerca de 50 clientes em Rondônia.

A campanha segue até 30 de abril de 2026 e oferece sorteios mensais, além de prêmios como descontos na conta, cartões-presente e até três anos de energia grátis.

Para participar, é preciso se cadastrar no site da campanha, aceitar o regulamento e pagar a fatura usando o Pix. Após isso, o cliente recebe números da sorte e pode acessar uma roleta digital com premiações instantâneas.