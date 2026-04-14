Carla Redano propõe auxílio-alimentação de R$ 800 para professores e pauta avança na Câmara

Por Evanildo Santos

Publicada em 14/04/2026 às 15h26

A Câmara Municipal de Ariquemes realiza nesta quarta-feira (15), às 9h, uma reunião extraordinária das Comissões Permanentes para analisar um projeto de lei que prevê a concessão de auxílio-alimentação no valor de R$ 800 aos professores da rede municipal de ensino.

A prefeita Carla Redano (União), principal protagonista do projeto, ao encaminhar o PL à Câmara, enfatiza a importância da valorização do profissional da educação, a melhoria do ambiente laboral e a atenuação das despesas ordinárias dos servidores. A medida, uma iniciativa direta da gestão municipal, busca reconhecer o papel fundamental dos educadores e proporcionar um suporte financeiro adicional para o desempenho de suas atividades, reforçando o compromisso da prefeita com a educação de Ariquemes

“Estamos trabalhando para garantir melhores condições aos nossos professores, reconhecendo o papel fundamental que desempenham na formação das nossas crianças e no futuro de Ariquemes”, afirmou Carla Redano

A proposta será analisada pelas comissões responsáveis, etapa essencial antes de seguir para votação em plenário. Os vereadores devem avaliar os aspectos financeiros e legais do benefício

Se aprovado, o projeto poderá representar um avanço significativo na valorização dos servidores da educação em Ariquemes, fortalecendo as políticas públicas voltadas ao setor educacional no município.