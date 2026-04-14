Capacitação técnica voltada à criação de bezerras e novilhas fortalece produção leiteira em Rondônia

Por Wania Ressutti

Publicada em 14/04/2026 às 16h42

Com foco no fortalecimento da cadeia produtiva do leite no estado, o governo de Rondônia, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) promove, entre os dias 13 e 17 de abril, o curso “Criação de Bezerras e Novilhas”, voltado para extensionistas que atuam diretamente no campo, incentivando a produção leiteira no estado. A capacitação está sendo realizada no Centro de Treinamento da Emater-RO (Centrer-RO), em Ouro Preto do Oeste, e integra as ações do Projeto de Consultoria Técnica e Gerencial para Produtor Rural da Pecuária Leiteira (Consultec-Leite), desenvolvido pelo governo do estado com recursos financeiros do Fundo Proleite.

A abertura do curso, realizada no dia 13, contou com a presença do diretor-presidente da Emater-RO, Hermes José Dias Filho, que destacou a importância do alinhamento técnico dos profissionais que atuam diretamente com os produtores rurais. A capacitação é fundamental para garantir a eficiência do programa em campo. “Esse curso é essencial para que nossos técnicos estejam alinhados e preparados para conduzir o produtor dentro das metas propostas pelo Consultec-Leite. A qualificação contínua assegura que as orientações cheguem com qualidade às propriedades, promovendo resultados concretos na produção leiteira.”

PECUÁRIA LEITEIRA

O Consultec-Leite tem se consolidado como uma das principais iniciativas de apoio à pecuária leiteira no estado. Utilizando a metodologia Balde Cheio como base técnica e gerencial, o programa integra pesquisa e extensão rural, promovendo a modernização da atividade e a valorização dos produtores familiares. Por meio de ações como dias de campo e capacitações, o programa tem levado conhecimento técnico e incentivado a adoção de práticas mais eficientes no campo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a atividade leiteira é fundamental para o desenvolvimento econômico do estado. “A pecuária, especialmente a produção de leite, é uma das grandes forças da nossa economia. Os investimentos em programas como o Consultec-Leite fortalecem o produtor rural, geram renda e impulsionam o desenvolvimento de Rondônia”, evidenciou.

TREINAMENTO

O treinamento está sendo ministrado pelo consultor José Rosseto Ribeiro Junior, da Agro Dinâmica, e tem como principal objetivo alinhar as ações para que os técnicos possam dar sequência ao projeto, com ênfase na criação de bezerras e novilhas – fase considerada estratégica para a sustentabilidade e produtividade dos rebanhos leiteiros.

Entre os conteúdos abordados estão:

Planejamento da propriedade;

Composição do rebanho;

Sistemas de criação;

Manejo alimentar;

Arraçoamento; e

Cuidados iniciais com as bezerras após o nascimento.

Entre os conteúdos abordados estão o planejamento da propriedade e a composição do rebanho

PROGRAMAÇÃO

A programação inclui atividades práticas, como visitas técnicas realizadas nesta terça-feira (14), com o objetivo de integrar teoria e prática. Os participantes conhecerão o manejo sanitário e alimentar adotado no Sítio Bom Jesus, na Linha 625, em Jaru, e na Agropecuária São Francisco, na Linha 50, em Ariquemes. Nessas propriedades, serão observadas na prática as técnicas de nutrição, desmama precoce e manejo adequado de bezerras e novilhas.

Além disso, o curso também aborda temas essenciais como exigências nutricionais, sanidade animal e estratégias de alimentação, fundamentais para garantir o desenvolvimento saudável dos animais e o aumento da produtividade leiteira.

O encerramento do curso, no dia 17, será marcado pela realização de painéis com a apresentação de casos de sucesso na bovinocultura leiteira, conduzidos por representantes dos sete escritórios regionais da Emater-RO. A troca de experiências reforça o compromisso da instituição em promover inovação, eficiência e crescimento sustentável no campo.