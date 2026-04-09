Aos 41 anos, Simone Mendes explica por que ama fazer botox:

Por FABÍOLA REIPERT/ R7

Publicada em 09/04/2026 às 15h31

Ela está bonitona! Simone Mendes se chamou de “coroa bonita” em entrevista recente e disse que está na sua melhor fase, aos 41 anos.

Lembrando que a irmã de Simaria passou por uma transformação depois de perder 30 quilos. Simone ainda disse que é fã de um procedimento estético: o famoso botox. “Tem que cuidar da lataria. Vou ajeitando [o rosto] para ficar mais nova”, declarou a sertaneja.

“Os fãs novos vão chegando, e a gente não pode ficar muito caída”, brincou. Olha só esse antes e depois!