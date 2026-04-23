Ana Paula Renault anuncia

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 23/04/2026 às 13h56

Menos de 24 horas após conquistar o prêmio do ‘BBB26’, Ana Paula Renault surpreendeu ao anunciar uma pausa em sua agenda profissional. A decisão foi comunicada por sua equipe nas redes sociais da jornalista, que destacou o desgaste físico e emocional após a maratona do reality.

A campeã da edição, que recebeu uma das maiores porcentagens de votos da história do programa, optou por interromper temporariamente os compromissos para recuperar as energias. A medida ocorre em meio a uma agenda cheia de compromissos já assumidos no pós-programa.

Comunicado oficial

No comunicado, a equipe explicou que o afastamento é necessário diante da intensidade dos últimos dias.

“Amores, informamos que Ana Paula está em período de descanso neste momento. Nossa campeã encontra-se exausta, após uma rotina intensa desde que deixou a casa, sem pausas significativas.”

Ainda segundo a nota, a pausa busca garantir que a jornalista consiga retomar suas atividades com qualidade e bem-estar.

Ausência em compromissos

A decisão já impacta a agenda imediata da campeã. Ana Paula não participou do Prêmio Gshow e também não esteve presente no tradicional Reencontro do programa, exibido no Multishow.

Apesar das ausências, a equipe reforçou que o afastamento será temporário e que a ex-BBB deve retornar em breve.

“Em breve, Ana Paula retorna com tudo. Fiquem tranquilos!”, afirmou o comunicado.

Vitória marcante

Ana Paula Renault venceu o BBB 26 com 75,94% dos votos, consolidando uma das maiores vitórias da história do reality. Ela superou Milena Moreira e Juliano Floss na final e levou o prêmio recorde da edição.

A trajetória da jornalista dentro do programa foi marcada por posicionamentos fortes e grande engajamento do público, fatores que contribuíram para sua vitória.

Momento pessoal delicado

Além da intensidade do pós-reality, Ana Paula também enfrenta um momento pessoal delicado. Poucos dias antes da final, ela perdeu o pai, Gerardo Renault, aos 96 anos.

A combinação entre a rotina intensa e a situação pessoal reforça a decisão de priorizar o descanso neste momento.

Embora a equipe tenha afirmado que a pausa será breve, não há uma data oficial para o retorno de Ana Paula às atividades públicas. A expectativa é que, após o período de descanso, a campeã retome sua agenda e compromissos profissionais nos próximos dias.