Alan Queiroz destina equipamentos agrícolas para fortalecer produção rural em Nova União

Por Jorge Fernando

Publicada em 27/04/2026 às 13h50

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) prestigiou a entrega de uma grade aradora e um perfurador de solo ao município de Nova União. A ação atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Valdeir de Souza e tem como objetivo fortalecer a produção rural, além de oferecer melhores condições de trabalho aos produtores da região.

Município amplia sua capacidade produtiva e cria melhores oportunidades para o desenvolvimento rural (Fotos: Ray Natalisson)

Os equipamentos, adquiridos por meio de emenda do parlamentar, irão contribuir diretamente para o preparo do solo, otimização das atividades agrícolas e aumento da produtividade nas propriedades rurais. A iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento do setor produtivo e com o apoio às famílias que dependem da agricultura para geração de renda.

O deputado Alan Queiroz destacou a importância de investir no campo e atender às demandas apresentadas pelos parceiros. “Nosso mandato tem trabalhado para levar resultados concretos aos municípios. Esses equipamentos vão auxiliar os produtores rurais de Nova União, garantindo mais estrutura, eficiência e melhores condições de trabalho no campo”, afirmou.

Para o vereador Valdeir de Souza, os implementos irão trazer benefícios para a agricultura local. “Quero agradecer ao deputado Alan Queiroz por atender nosso pedido e olhar com atenção para Nova União. Esses equipamentos serão muito importantes para os produtores rurais, que precisam de apoio e incentivo para continuar trabalhando e produzindo cada vez mais”, destacou.

A entrega da grade aradora e do perfurador de solo representa mais um avanço para o fortalecimento da agricultura em Nova União. Com investimentos em infraestrutura e apoio ao homem do campo, o município amplia sua capacidade produtiva e cria melhores oportunidades para o desenvolvimento rural.



Fotos: Ray Natalisson