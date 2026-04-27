ACISGM, MP-RO, TJ-RO e prefeitura lançam parceria em campanha social

Por Guajará Noticias

Publicada em 27/04/2026 às 14h37

Uma importante articulação institucional voltada ao fortalecimento das políticas públicas sociais foi oficializada em Guajará-Mirim na última sexta-feira, 24 de abril de 2026. A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Guajará-Mirim (ACISGM), em conjunto com o Ministério Público de Rondônia, o Tribunal de Justiça de Rondônia e a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, firmou parceria para impulsionar a campanha “Declare Seu Amor”, iniciativa que incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa.

O ato ocorreu no auditório do Ministério Público e reuniu representantes de instituições públicas e da iniciativa privada, marcando o início das ações de mobilização no município. A campanha busca conscientizar contribuintes pessoa física e jurídica sobre a possibilidade legal de direcionar parcela do imposto devido para projetos sociais locais, fortalecendo programas voltados à proteção social e ao atendimento de públicos prioritários.

Representando o setor produtivo local, o presidente da ACISGM, Raimundo Neves de Araújo, destacou a relevância da união entre poder público e iniciativa privada para ampliar os resultados da campanha. Segundo ele, a participação do empresariado é estratégica para disseminar informações corretas e incentivar maior adesão dos contribuintes.

“Através dessa contribuição, é possível transformar parte do imposto em investimentos sociais diretos para quem mais precisa. É uma forma concreta de colaborar com crianças, adolescentes e idosos do nosso município”, ressaltou o dirigente.

A ACISGM informou ainda que empresários, comerciantes e cidadãos interessados em participar ou esclarecer dúvidas sobre o processo de destinação podem procurar a entidade em horário comercial para receber orientações técnicas sobre a campanha.

A iniciativa reforça o compromisso das instituições envolvidas com a responsabilidade social, transparência fiscal e desenvolvimento humano, promovendo ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população de Guajará-Mirim.