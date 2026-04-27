Prefeitura apoia Festival de Cultura e Jogos Indígenas em aldeia Cinta Larga

Por Assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 14h56

A Prefeitura de Pimenta Bueno participou e apoiou, no último domingo (26), o Festival de Cultura e Jogos Indígenas realizado na Aldeia Tenente Marques – João Bravo, do povo Cinta Larga. A programação integrou as celebrações do Dia dos Povos Indígenas, reunindo comunidades, lideranças indígenas e representantes da gestão municipal.

O evento contou com a realização da Olimpíada Indígena, com atividades como arco e flecha, apresentações culturais, desfile tradicional e campeonato de futebol, destacando a valorização das tradições e o protagonismo dos povos indígenas.

Durante a programação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou o plantio de mudas de espécies medicinais, nativas e frutíferas, contribuindo para a preservação ambiental e incentivando práticas sustentáveis.

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com o respeito às culturas tradicionais e com o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas.