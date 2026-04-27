Prefeito apresenta proposta de revisão de gratificações com base em critérios técnicos

Por Assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 14h49

Tenho dialogado com nossa equipe e avançado na construção de uma proposta sólida para a revisão das gratificações no âmbito da Prefeitura. Nosso objetivo é transformar esse modelo em uma matemática institucional clara, justa e transparente, que valorize o servidor público de acordo com a responsabilidade e a complexidade de cada função.

Hoje, sabemos que ao longo do tempo foram criadas gratificações que nem sempre seguem uma lógica proporcional. Por isso, estamos estruturando um novo modelo baseado em critérios técnicos, onde cada função terá sua valorização definida a partir de fatores objetivos, como grau de responsabilidade, nível de exigência e impacto do trabalho prestado à população.

A proposta busca estabelecer uma relação mais equilibrada entre salário base e gratificação, evitando distorções e garantindo que funções semelhantes tenham tratamentos proporcionais dentro da administração.

Essa matemática institucional permitirá mais transparência, segurança jurídica e justiça na valorização dos nossos servidores. Em breve, estaremos encaminhando esse projeto à Câmara de Vereadores, reforçando nosso compromisso com uma gestão responsável e com o reconhecimento adequado de cada profissional.