Imposto sobre uma caneta Bic é de 51,705, mulheres devem aumentar bancada na Assembleia Legislativa, disputa pelas duas vagas ao Senado é intensa

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/04/2026 às 14h10

Impostos – O Brasil é um País difícil de viver e, e, não são muitos os que conseguem vencer na vida. A cobrança de impostos sobre impostos encarece tudo e o consumidor final é quem “paga a conta”. Na semana anterior, o presidente-executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), João Eloi Olenike apresentou “explicações” sobre materiais escolares, que são essenciais à população e estão incluídos nos direitos à educação, previstos na Constituição Federal. Canetas esferográficas, por exemplo tem uma carga tributária de 51,70%, réguas 43,91%. Também sofrem com a elevada taxação, segundo tabela do IBPT, a agenda escolar (42,34%), lancheiras (40,72%), pastas plásticas (41,68%), borracha (39,52%), lápis (36,5%), cola (36,26%), caderno (34,58%). A exploração solerte não é somente do atual governo federal, mas já vem de anteriores. E continua. É o fim da rosca...

Mulheres – Rondônia tem hoje, na 11ª legislatura, cinco deputadas estaduais. Somente uma, Yeda Chaves (UB) é de Porto Velho, que foi a segunda mais bem votada (24.667 votos) em 2022. As demais são do interior, Gislaine Lebrinha (PRD-São Miguel do Guaporé), Rosângela Donadon (PRD-Vilhena), Cláudia de Jesus (PT/Ji-Paraná) e Taíssa Sousa (PL-Guajará-Mirim). Interessante que o município com maior representatividade política no Estado, Ariquemes, não tem nenhuma mulher no Parlamento Estadual. Além de o senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB, Ariquemes tem na Câmara Federal, dois dos oitos deputados de Rondônia, Thiago Flores (Republicanos) e Rafael O Fera (Podemos), quinto e sexto mais bem votados nas eleições gerais de 2022. Na Assembleia Legislativa (Ale), Ariquemes tem o presidente da Casa de Leis, Alex Redano (Republicanos) e o delegado Rodrigo Camargo (Podemos). O município não tem representatividade feminina no Congresso Nacional e nem na Ale-RO, mas na prefeitura tem Carla Redano (UB), que foi reeleita nas eleições de 2024, quando teve como adversária uma mulher, a empresária Marlei Mezzomo (PP) com uma diferença de 82 votos. Carla é esposa do presidente da Ale-RO, Alex Redano, que comanda o Legislativo Estadual pela segunda vez.

Mulheres II – As mulheres que ocupam 5 das 24 cadeiras no Legislativo Estadual são candidatas à reeleição, a mais experiente é Rosângela Donadon, de família tradicional na política no Cone Sul, que está no terceiro mandato. As demais, Yeda, Gislaine, Cláudia e Taíssa estarão em busca de um segundo mandato. A previsão é que teremos um número maior de mulheres no Legislativo Estadual a partir das eleições gerais de outubro, porque as cinco têm chances reais de conseguirem se reeleger e temos nomes expressivos e com perspectivas de conseguirem se eleger, como a empresária Marlei Mezzomo, de Ariquemes, que já teve Daniela Amorim, ex-prefeita do município, na Ale-RO. Daniela, foi a primeira prefeita-eleita, primeira vereadora, e também deputada estadual. A esposa do deputado estadual Cirone Deiró (UB), de Cacoal, pré-candidato a governador na dobradinha com Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho, Noeli também é pré-candidata e, a exemplo de Mezzomo, com chances de se eleger deputada estadual.

Senado – Há quem aposte, que a luta pelas duas vagas ao Senado (duas das três) será das mais concorridas. Temos no mínimo dez nomes em condições de sucesso nas urnas, uns com mais outros com menos chances, mas tudo dependerá das convenções partidárias no final de julho, início de agosto. Mas a deputada federal e presidente regional do PP, Sílvia Cristina, o deputado federal Fernando Máximo (PL), o pecuarista Bruno (Bolsonaro) Scheid, a ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos) e o ex-senador e presidente estadual do PDT, Acir Gurgacz estão na linha de frente, pois são políticos, que já enfrentaram as urnas com sucesso. Não há dúvidas, que todos são nomes com chances de chegar ao Congresso Nacional, onde quase todos estão, ou lá estiveram. Com a proximidade das convenções, as pesquisas e enquetes crescerão, assim como teremos condições de uma melhor avaliação do futuro quadro sucessório das duas vagas de senador.

Expovel – Considerada uma das mais importantes feiras-exposições do Norte do a País, a Expovel de Porto Velho, terá como atrações artísticas, já confirmadas, a cantora sertaneja de maior sucesso no Brasil, Ana Castela e a dupla Zé Neto e Cristiano. A Expovel ocorrerá na capital do Estado, no Parque dos Tanques no período de 2 a 6 de setembro. O show de encerramento será com Zé Neto e Cristiano, no dia 6 (domingo), e Ana Castela no dia 4 de setembro, uma sexta-feira. No dia 29 de maio será realizado um evento especial, no Vila Privilege, para promover o evento, com show da dupla Pedro Paulo e Alex, além da escolha de a Rainha da Expovel com entrada gratuita, que marcará o início oficial da Expovel 2026. Além das atrações artísticos-culturais também ocorrerão palestras, negócios, experiências tecnológicas, tudo visando a melhoria do trabalho no campo dentro da feira-exposição considerada a “Gigante do Norte”, pela força econômica, social e rural com as principais vitrines do agronegócio.



Respigo

Pouco ou quase nada foi feito para adequação da BR 364, no trecho entre Porto Velho a Vilhena, cerca de 700km, desde que há menos de um ano venceu a concessão para administrar (sic) a rodovia pelos próximos 30 anos. Foram realizadas algumas “obras” no acostamento, mas a cobrança do pedágio eletrônico continua com custo elevado +++ É muito fácil cobrar pedágio sem que sejam realizados investimentos. É o fim da rosca +++ O trio composto pelo senador Marcos Rogério (PL), ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PRD) e Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho são os nomes que mais são citados nas pesquisas e enquetes realizadas na capital e interior do Estado, por institutos especializados e veículos de comunicação. E pelo andar da carruagem a situação não deve sofrer mudanças radicais até as convenções (20 de julho a 5 de agosto) partidárias quando serão definidos os candidatos +++ Palmeiras e Flamengo venceram seus compromissos no último final de semana. O Flamengo goleou (4x0) o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte, e o Palmeiras passou um sufoco para superar (1x0) o Red Bull Bragantino na casa do adversário +++ O Palmeiras continua líder do Brasileirão com 32 pontos e o Flamengo vice, com 26 pontos. O time carioca tem um jogo a menos.

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