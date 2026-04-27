Deputado Pedro Fernandes participa da cavalgada da Exporic e destaca força da tradição e cultura regional em Rio Crespo

Por assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 14h00

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou, neste sábado (25), da cavalgada da 8ª edição da Exposição Agropecuária de Rio Crespo, evento que reúne tradição, cultura e movimenta a economia local. A cavalgada é um dos momentos mais aguardados da programação, reunindo moradores, produtores rurais e visitantes de toda a região. A Exporic será realizada de 30 de abril a 3 de maio.



Durante o evento, o parlamentar destacou a importância de valorizar as manifestações culturais e relembrou sua trajetória junto às cavalgadas na região. Reforçou ainda que o crescimento desses eventos demonstra o fortalecimento da cultura regional, impulsionado por investimentos e parcerias.



“Esse evento tem um significado especial para mim. Lá atrás, quando comecei a participar e ajudar a organizar cavalgadas aqui na região, era tudo no braço, pouca estrutura, muita vontade. Hoje com o mandato a gente consegue investir de verdade na cultura regional e fazer esses eventos crescerem do jeito que merecem”, disse.



O parlamentar ressaltou também a importância da parceria com a gestão municipal, enfatizando a atuação do prefeito Éder Paraguai na aplicação dos recursos destinados ao município. Segundo ele, a união é fundamental para garantir que os investimentos cheguem à população e se transformem em resultados concretos.



Pedro Fernandes também destacou o impacto econômico das festividades. De acordo com o deputado, atividades como cavalgadas, rodeios e festas do peão vão além da tradição cultural, contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda. Profissionais como tropeiros, ferreiros, comerciantes e trabalhadores do setor de serviços são beneficiados com a movimentação gerada pelos eventos.



A participação na cavalgada reforça o compromisso do deputado com a valorização da cultura regional e com o desenvolvimento econômico dos municípios, fortalecendo tradições que integram a identidade do Vale do Jamari.



A Exporic faz parte do Circuito de Rodeio e Prova de Laço Vale do Jamari, que conta com apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, e viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes.