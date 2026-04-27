Caiado e Cury são os presidenciáveis com menor taxa de rejeição, diz pesquisa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/04/2026 às 14h36

Levantamento da Nexus/BTG divulgado nesta segunda-feira (27) indica que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e o escritor Augusto Cury (Avante) são os nomes com menor taxa de rejeição entre os presidenciáveis testados para a eleição de 2026.

De acordo com os dados, Cury registra 24% de eleitores que afirmam não votar nele de jeito nenhum, o menor índice do levantamento. Caiado aparece na sequência, com 29% de rejeição. Ambos ficam abaixo de outros nomes avaliados, como Romeu Zema (Novo), com 33%, Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão), ambos com 30%, e Cabo Daciolo (Mobilização Nacional), com 39%.

Na outra ponta, os maiores índices de rejeição são registrados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparecem empatados com 48% cada.

Apesar de não liderarem em intenção de voto nos cenários testados, Caiado e Cury figuram como os candidatos que enfrentam menor resistência do eleitorado, o que pode indicar maior margem de crescimento ao longo da disputa eleitoral.

A pesquisa também aponta o potencial de voto dos principais nomes. Lula é citado como única opção por 34% dos entrevistados, enquanto outros 16% afirmam que poderiam votar nele. Já Flávio Bolsonaro é apontado como único voto por 27%, e 21% dizem que considerariam escolhê-lo.

O levantamento ouviu 2.028 eleitores entre os dias 24 e 26 de abril, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo banco BTG Pactual e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01075/2026.

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