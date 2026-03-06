Wanessa Camargo fala sobre rivalidade com Sandy: “Não dá para comparar”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/03/2026 às 15h22

A cantora Wanessa Camargo relembrou o período em que foi frequentemente comparada a Sandy no início da carreira musical. Em entrevista ao podcast Desculpe Incomodar, a artista afirmou que a ideia de rivalidade entre as duas foi estimulada por fatores externos, especialmente pela mídia e por fãs.

Segundo Wanessa, as comparações começaram quando ela decidiu seguir carreira na música, em um momento em que Sandy & Junior já tinham anos de experiência. A cantora disse que a situação a incomodava. “Falei: ‘Sacanagem! Não dá para comparar. Eles estão com dez anos de experiência na frente’. Isso foi me machucando, porque o movimento externo que fizeram afastou a gente de estar mais próxima”, afirmou.

Com o passar do tempo, as duas chegaram a conversar sobre esse período e reconheceram que poderiam ter sido mais próximas. “A gente falou disso algumas vezes: ‘Cara, a gente tem muito mais coisas em comum do que imaginávamos, poderíamos estar juntas. Que bobeira que fizeram com a gente!’. Comparavam quem era mais legal, quem era mais saidinha… coisa de quinta série, igual escola, juro”, relatou Wanessa.

A cantora também avaliou que artistas da mesma geração perderam oportunidades de colaboração por causa desse tipo de comparação. Para ela, faltou união entre os nomes do pop brasileiro naquele período. “A nossa geração teve uma falha muito grande de não ter se colocado mais junto para crescer mais ainda e fortalecer o mercado. Uma pena, já passou”, concluiu.