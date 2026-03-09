Vilhena anuncia construção de nova pista de caminhada na Avenida Tancredo Neves

Por Assessoria

Publicada em 09/03/2026 às 09h04

A Prefeitura de Vilhena confirmou a expansão da infraestrutura voltada à saúde e ao lazer com a construção de uma nova pista de caminhada na Avenida Tancredo Neves. O projeto receberá um investimento total de R$ 5,8 milhões.

O novo espaço será implantado no trecho compreendido entre o prédio da Prefeitura e a Avenida Paraná. Segundo o planejamento municipal, a obra foi projetada com foco em acessibilidade e segurança, buscando oferecer um ambiente adequado para a convivência social e o bem-estar físico dos moradores.

O processo licitatório para a escolha da empresa responsável pela execução deve ocorrer em breve. De acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Laércio Torres, a previsão é que os trabalhos no canteiro de obras comecem em um período de três meses.

“Considerando a média de prazo dos outros processos que a gente tem licitado, acredito que consigamos começar as obras nesse no prazo aproximado de 90 dias”, afirmou o secretário.