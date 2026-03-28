Vereador de Ariquemes Felipe Roque sonha com a Câmara Federal e quer mudar de partido

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/03/2026 às 11h49

O presidente da Câmara e Vereadores de Ariquemes, Felipe Roque (UB), está enfrentando dificuldades para poder viabilizar seu sonho de se eleger deputado federal. O seu partido não teria aberto espaço para ele candidatar-se, porque tem o compromisso de cumprir o mandato de vereador e hoje, de presidir o legislativo municipal.

Uma eventual candidatura a cargo eletivo este ano, no caso a uma das oito cadeiras da Câmara Federal, em outubro próximo, comprometeria o trabalho de legislador na Câmara Municipal, onde ele assumiu a missão de presidir a Casa do Povo. É uma demonstração de força do partido.

O União Brasil, em nível nacional está federado ao PP, situação que também ocorre em Rondônia, para as eleições deste ano. O partido quatro dos oitos deputados e hoje está apenas com Maurício Carvalho na Câmara Federal. O UB teria somente ele como “puxador” de votos e precisa de nomes com forte poder eleitoral para garantir o cociente.

O deputado federal, Rafael O Fera, do Podemos, está com as “malas prontas” para se filiar ao União Brasil. A Câmara Federal também tem Thiago Flores, do Republicanos, ambos de Ariquemes, e em busca da reeleição, além de o senador Confúcio Moura, que preside o MDB em Rondônia e ainda, não definiu seu futuro político.

Para poder concorrer a deputado federal o presidente da Câmara de Ariquemes estaria disposto a sair do União e se filiar ao Podemos. Ele tem até o próximo dia 3, dentro da Janela Eleitoral, que permite a mudança de partido de deputados (federal e estadual) e vereadores, sem que ocorra a infidelidade partidária e a consequente perda do mandato, que pertence ao partido.

Para satisfazer o desejo de concorrer à Câmara Federal, Felipe teria que deixar o União, que já tem dois deputados federais que buscam a reeleição, renunciar à presidência do Parlamento Mirim e buscar um novo partido. Certamente terá uma rejeição acentuada, porque, deverá deixar a presidência do Legislativo Municipal, cargo que recebeu com os votos dos colegas vereadores, e dos eleitores do União, que o elegeram vereador.