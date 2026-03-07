Veículo é recuperado na fronteira entre Brasil e Bolívia em ação integrada

Por PM/RO

Publicada em 07/03/2026 às 09h30

Durante ações da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, voltadas ao combate aos crimes transfronteiriços, forças de segurança pública realizaram a recuperação de um veículo Chevrolet Tracker em ação integrada na faixa de fronteira entre Brasil e Bolívia. A operação contou com a atuação da Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), em conjunto com outras unidades de segurança pública e com apoio de autoridades policiais bolivianas.

A recuperação ocorreu nesta sexta-feira 6 de março de 2026, durante atividades operacionais de enfrentamento a delitos transnacionais desenvolvidas na região de fronteira. A ação foi resultado da cooperação entre forças de segurança brasileiras e a Polícia Nacional Boliviana, por meio da unidade especializada DIPROVE, responsável por atuar na repressão a crimes envolvendo veículos naquele país.

Após a restituição do automóvel às equipes policiais brasileiras que participavam da operação, foram realizados procedimentos de verificação e conferência dos dados nos sistemas policiais, sendo posteriormente adotadas as providências legais cabíveis.

O veículo foi encaminhado ao Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF/GEI), vinculado à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), onde permaneceu sob custódia para os trâmites legais subsequentes.

A ação evidencia a importância da cooperação internacional entre Brasil e Bolívia no enfrentamento aos crimes transfronteiriços, além de destacar o trabalho de inteligência realizado pela SESDEC Rondônia por meio do NIIF, que atua na integração de informações e no apoio às operações de segurança pública na região de fronteira.

A operação também reforça a atuação conjunta entre as unidades de segurança pública de Rondônia, fortalecendo as estratégias de combate às organizações criminosas que atuam na faixa de fronteira.

Unidades participantes da operação: BPFRON; CANIL/BPCHOQUE; 4º BPM; 10º BPM; 11º BPM; NIIF-GEI/SESDEC/RO; Polícia Nacional Boliviana – DIPROVE.

A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, e tem como objetivo intensificar o combate aos crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas, fortalecendo a segurança pública nas regiões de fronteira.

A população pode colaborar com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia do BPFRON: (69) 99985-0805 — WhatsApp e ligações.