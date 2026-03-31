Trump avalia encerrar guerra mesmo com bloqueio no Estreito de Ormuz

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 31/03/2026 às 09h38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia encerrar a guerra contra o Irã mesmo com o Estreito de Ormuz ainda bloqueado pelas forças iranianas. A informação foi divulgada pelo jornal The Wall Street Journal, com base em relatos de integrantes do governo.

Segundo a reportagem, Trump e seus assessores passaram a considerar que uma operação para reabrir totalmente a rota marítima, responsável pelo transporte de cerca de 20% do petróleo mundial, poderia prolongar o conflito além do prazo de seis semanas prometido pelo presidente.

O bloqueio do Estreito de Ormuz já pressiona os preços do petróleo e gera impactos em cadeia na economia global. Nos Estados Unidos, o cenário ocorre em um momento delicado, próximo às eleições para o Congresso.

Diante disso, Trump teria sinalizado que pretende concentrar a ofensiva nos principais objetivos da guerra, como enfraquecer a marinha iraniana e reduzir a capacidade de mísseis do país.

Após atingir essas metas, a tendência seria diminuir os ataques, tentando pressionar Teerã a reabrir a passagem marítima. Caso o bloqueio continue, a estratégia prevê transferir a responsabilidade pela segurança do estreito para aliados, especialmente países da Europa e da região do Golfo.

Apesar disso, a estratégia interna difere do discurso público adotado por Trump. Nesta segunda-feira, ele voltou a ameaçar atacar a infraestrutura energética do Irã caso não haja avanço nas negociações. Na última semana, os Estados Unidos também ampliaram a presença militar no Oriente Médio.