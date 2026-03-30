TRT-14 realiza evento e chama atenção para sinais silenciosos da violência contra a mulher

Por CCOM/TRT-14 (Yonara Werri |

Publicada em 30/03/2026 às 11h30

Com o objetivo de conscientizar, prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) promoveu um evento aberto ao público nesta sexta-feira (27). A iniciativa reuniu a delegada da Polícia Civil, com atuação no Departamento de Flagrantes (DEFLAG) e psicóloga, Adriana Parente, e um público composto por mulheres e homens, um momento de escuta, orientação e fortalecimento da rede de proteção, demonstrando que informação e acolhimento são fundamentais para salvar vidas.



A abertura do evento foi conduzida pelo presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, que destacou a importância do programa Um Sinal, Uma Vida, coordenado pela Secretaria da Corregedoria Regional. O programa atua na prevenção da violência, oferecendo apoio às vítimas, promovendo ações educativas e fortalecendo parcerias institucionais.



“Buscamos não apenas acolher, mas também agir de forma preventiva, com capacitação da rede de atendimento e medidas de segurança, inclusive no ambiente digital”, ressaltou o desembargador. Ele também reforçou o compromisso institucional com a defesa dos direitos fundamentais e o combate a todas as formas de violência e discriminação contra a mulher. Durante sua fala, o presidente apresentou a campanha A Violência Não Espera, desenvolvida pela Coordenadoria de Comunicação Social, que evidencia a urgência do tema.