Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/03/2026 às 09h50

A entrega de troféus e a cerimônia de premiação marcaram o encerramento do 1° Torneio Porto Velho Chess Club Tornalment, realizado na sala de xadrez da Escola Murilo Braga, em Porto Velho. O momento final da competição foi marcado por comemorações, confraternização e demonstrações de espírito esportivo entre os participantes, em contraste com o silêncio e a concentração que caracterizam as partidas disputadas no tabuleiro.

A disputa terminou com a vitória do jovem mestre nacional Robson Amorim, que conquistou o primeiro lugar na classificação geral. O segundo lugar ficou com o enxadrista Jânio Silva, atleta experiente que acumula títulos estaduais e regionais ao longo de sua trajetória no xadrez. A terceira colocação foi alcançada por Robson Farias, candidato a mestre nacional.

Entre os participantes também houve destaque para a presença feminina na competição. As enxadristas Sofhia e Akriscia participaram do torneio e foram mencionadas pela organização pelo desempenho nas partidas e pela disposição em competir diante de adversários considerados experientes.

O torneio foi organizado pelo Clube de Xadrez Porto Velho (CXPV) com apoio do Clube de Xadrez Rondônia (CXR) e da Escola Murilo Braga. O formato da competição foi adotado dentro dos parâmetros reconhecidos pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), entidade responsável pela regulamentação oficial da modalidade no país.

De acordo com a organização, esse tipo de torneio ocorre em formato por convite e busca oferecer aos participantes oportunidades de melhorar seu desempenho competitivo. As partidas disputadas podem contribuir para a evolução do rating dos jogadores no sistema oficial da CBX e também para o alcance de normas que integram o processo de obtenção do título de mestre nacional.

A realização de torneios, campeonatos abertos e fechados, cursos de arbitragem e intercâmbio entre enxadristas da região Norte faz parte das iniciativas defendidas pelos clubes que atuam no estado. As entidades são filiadas e reconhecidas pela Confederação Brasileira de Xadrez e buscam fortalecer o desenvolvimento da modalidade em nível local, regional e nacional.

Entre as próximas atividades já previstas no calendário está a realização de um Aberto do Brasil de Xadrez em Porto Velho, programado para o mês de agosto. O evento deve reunir jogadores de diferentes regiões do país na capital rondoniense.

A programação também prevê a visita do presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, Igor Máximo Macedo, que acompanhará a competição e realizará um curso voltado à formação de árbitros de xadrez durante a passagem pela cidade.

https://s3.chess-results.com/tnr1359790.aspx?lan=10&art=1&turdet=YES&SNode=S0