Terceira edição do Programa Centelha oferecerá recursos financeiros de até R$ 80 mil por projeto contemplado

Por Victoria Angelo Bacon

Publicada em 16/03/2026 às 16h28

Com o objetivo de estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora, o governo de Rondõnia lançou no dia 11 de março o Programa Centelha 3. O programa oferece capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso. A cerimônia contou com a presença de autoridades do governo, empreendedores e a participação do Superintendente da Área de Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento Tecnológico (APDT) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), André Nunes.

O Programa Centelha vai oferecer recursos financeiros de até R$ 80 mil por projeto contemplado em subvenção econômica não reembolsável e até R$ 50.000,00 em bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para fomento tecnológico. As empresas selecionadas deverão aportar, no mínimo, 5% do valor da subvenção como contrapartida financeira. Podem participar do certame pessoas físicas que se comprometam a constituir empresa no estado caso sejam aprovadas, ou empresas (ME ou EPP) sediadas em Rondônia com até 12 meses de constituição, considerando a data de abertura após 11/03/2025.

A 3ª edição do Programa Centelha foi lançada no dia 11 de março em Porto Velho

O faturamento bruto anual das empresas participantes deve ser de até R$ 4,8 milhões. As equipes podem ser compostas por até cinco membros. É importante ressaltar que não é permitida a participação de empresas que já tenham sido contratadas na primeira ou na segunda edição do Programa Centelha. Entre os itens financiáveis estão materiais de consumo, serviços de terceiros, equipamentos, passagens e pró-labore dos sócios, limitado a 30% do total do projeto.

SELEÇÃO

O processo de seleção é dividido em duas fases eliminatórias realizadas online. Na Fase 1, de Ideias Inovadoras, os proponentes devem apresentar o problema, a solução e os diferenciais da proposta entre os dias 12/03/2026 e 23/04/2026. Nesta etapa, até 120 propostas serão classificadas. A Fase 2, referente ao Projeto de Fomento, ocorre de 12/06/2026 a 13/07/2026, exigindo o detalhamento da viabilidade do negócio e um vídeo pitch de até três minutos. O resultado final está previsto para 03/09/2026, com a contratação ocorrendo entre outubro e novembro de 2026 para uma execução de 12 meses após a assinatura do Termo de Outorga.

A última edição do Centelha concedeu subvenção econômica à inovação, com apoio financeiro no valor global de R$ 1.179.992 milhão. Os recursos foram destinados a 19 empresas aprovadas nas três etapas do programa, devidamente formalizadas e aptas para a contratação. Cada projeto pôde receber até R$ 53.636 mil. Como forma de reconhecer o esforço e o potencial dos participantes, a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (Fapero) entregou menções honrosas aos projetos que chegaram à etapa final do programa.

O presidente da Fapero, Paulo Haddad, destacou a relevância do projeto para o ecossistema de inovação do estado. “O Programa Centelha é um exemplo de como a inovação pode nascer de ideias simples, mas com grande potencial transformador. Ao apoiarmos esses empreendedores, estamos fortalecendo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação em Rondônia.”

Nesta edição, o valor global destinado à subvenção econômica em Rondônia é de R$ 2.800.000,00. Desse montante, R$ 2.240.000,00 são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/FINEP) e R$ 560.000,00 provêm da Contrapartida Estadual da Fapero. O programa planeja apoiar até 35 projetos,

O Programa Centelha é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), operada pela Fundação CERTI.

As inscrições podem ser realizadas até 23 de abril de 2026 através do link oficial: https://ro.programacentelha. com.br/.