Startup Day coloca Porto Velho no mapa dos grandes negócios digitais

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 23/03/2026 às 11h37

Este domingo (22) marcou o segundo dia da edição Porto Velho do Tecnogame, feira que, além de reunir entusiastas do universo geek, tecnológico e das redes sociais, também se consolidou como um importante impulsionador de novos negócios digitais. Um dos destaques foi a competição de startups promovida pela Prefeitura de Porto Velho em parceria com o Sebrae

A disputa contou com a participação de diversos expositores, que apresentaram propostas inovadoras voltadas à gestão empresarial, sustentabilidade e outras áreas estratégicas, evidenciando o potencial dos empreendedores rondonienses.

O grande vencedor foi o jovem empresário Diego Pelúcio, fundador de uma startup de soluções tecnológicas focada em otimizar e tornar mais eficiente o gerenciamento de dados corporativos.

“Para nós, o Startup Day promovido durante a Tecnogame é uma oportunidade gigantesca de apresentar nosso modelo de negócio. Durante os dois dias do evento, conseguimos trocar conhecimentos, experiências e ideias. A prefeitura está de parabéns”, destacou Diego Pelúcio.

De acordo com o representante do Sebrae, Rangel Miranda, o Startup Day amplia as oportunidades para empreendedores dedicados e apaixonados por seus projetos, permitindo que suas ideias ganhem visibilidade em nível nacional.

“As startups selecionadas terão a oportunidade de serem apresentadas para todo o Brasil. Por isso, a Tecnogame se tornou tão relevante para esse segmento, que já é uma realidade concreta em Rondônia”, afirmou.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que o crescimento econômico de um município está diretamente ligado ao fortalecimento de novos negócios. Segundo ele, as startups representam uma parcela significativa do empreendedorismo na capital.

“A Tecnogame mostra que Porto Velho está preparada para se tornar uma das principais fomentadoras de novas tecnologias, promovendo crescimento econômico e inovação. Todos os expositores estão de parabéns e podem contar com o município por meio de iniciativas como essa”, declarou o prefeito.

Entre os principais nichos apresentados no Startup Day estiveram turismo, meio ambiente e gestão empresarial, reforçando a diversidade e o potencial do ecossistema de inovação local.