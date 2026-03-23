Ações do Projeto “Vem Pro Parque” reforçam preservação ambiental nas comunidades de Rondônia

Por Jorge Fernando

Publicada em 23/03/2026 às 11h52

Com foco na conscientização ambiental e na valorização das unidades de conservação, o governo de Rondônia realizou, nos dias 16 a 20 de março, mais uma edição do projeto “Vem Pro Parque”, no Parque Estadual Guajará-Mirim. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), reuniu estudantes e comunidade em uma programação voltada à educação ambiental e ao fortalecimento da relação entre sociedade e natureza.

Promovido por meio da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), com apoio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), o projeto contou ainda com a parceria do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e apoio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e do Governo Federal, consolidando-se como uma importante iniciativa de educação ambiental no estado.

SEMANA DE ATIVIDADES

Na segunda e terça-feira, o projeto “Vem Pro Parque” promoveu ações de educação ambiental com estudantes em escolas nos municípios de Campo Novo de Rondônia e Buritis. Durante as atividades, foram realizadas palestras sobre prevenção de queimadas, importância da água e preservação ambiental, além de destacar o papel das unidades de conservação na proteção da biodiversidade. Ao todo, cerca de 800 alunos participaram da programação nos dois dias. Já na quinta-feira foi realizada uma reunião com o Conselho Consultivo do PEGM, para vivenciar de perto as belezas cênicas, os atrativos naturais, as potencialidades e também as fragilidades da unidade de conservação.

Dando continuidade, os estudantes também vivenciaram uma experiência imersiva no Parque Estadual Guajará-Mirim, onde conheceram a estrutura da unidade, aprenderam sobre a fauna local e participaram de palestras educativas, incluindo a apresentação de animais taxidermizados. Encerrando as atividades, na sexta-feira, cerca de 80 alunos da EMEF Osvaldo Ribeiro do Nascimento participaram da ação, reforçando o compromisso do projeto em promover a educação ambiental de forma prática, dinâmica e conectada à realidade amazônica.

IMPORTÂNCIA DO PROJETO

Segundo o coordenador da CUC, Daniel Santos de Souza, a iniciativa faz parte das estratégias voltadas ao fortalecimento das unidades de conservação por meio da educação ambiental. “Nosso objetivo é incentivar a aproximação da sociedade, principalmente dos estudantes, com as áreas protegidas, ampliando o entendimento sobre a importância da conservação da biodiversidade, do uso consciente dos recursos naturais e da redução dos impactos ambientais”, afirmou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, afirma que a ação reforça o compromisso de Rondônia com a promoção da educação ambiental e a preservação dos recursos naturais “A Sedam tem atuado de forma contínua para desenvolver iniciativas que aproximem a população das pautas ambientais, incentivando a conscientização e o cuidado com o meio ambiente. Projetos como esse fortalecem a gestão das unidades de conservação e contribuem para a construção de uma cultura de sustentabilidade em Rondônia”, finalizou.

De acordo com Rodrigo de Souza Oliveira, diretor da Escola Osvaldo Ribeiro do Nascimento, a visita ao PEGM foi importante, por promover educação na prática. “Com a realização do projeto Vem pro Parque nossos alunos saem conscientizados da necessidade de colaborar com a proteção do meio ambiente, em especial por ele vivem aqui, nas proximidades do Parque Guajara-Mirim. Tudo que foi ensinado aqui eles vão chegar em casa contando e na sala de aula, eles serão motivados a apresentarem relatórios das atividades aqui desenvolvidas”, afirmou.