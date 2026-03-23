Por Luciane Gonçalves

Publicada em 23/03/2026 às 12h02

Em solenidade realizada na quinta-feira (19), o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) entregou na forma de doação, quatro veículos à Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) de Ji-Paraná. A iniciativa integra uma política da gestão estadual que já destinou 43veículos aos municípios e repartições públicas entre 2025 e 2026.

Os quatro veículos, sendo duas caminhonetes cabine dupla 4×4 e dois veículos leves, pertenciam à frota do Detran-RO e agora serão utilizados nas atividades da AMT. O objetivo é reforçar as ações de fiscalização, dar suporte à sinalização viária e semafórica, além de contribuir com operações de trânsito e mobilidade urbana no município.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a política municipalista, de parceria. “É nas cidades que as pessoas vivem e, é ali que precisamos investir, essa entrega contribui para um trânsito mais seguro e organizado em Ji-Paraná”.

Em 2025, Detran-RO distribuiu 80 veículos para as unidades do interior, possibilitando doações de automóveis usados à outros órgãos públicos

NOVA FROTA

Em 2025, o Detran-RO adquiriu 80 novos veículos para atender as necessidades do Departamento em todas as unidades do estado, medida que possibilitou a destinação dos automóveis usados às prefeituras e outros órgãos públicos.

Nesta segunda-feira (23), outros 60 veículos foram incorporados à frota da Autarquia, por meio da contratação de empresa especializada em locação e gestão de frota.

Durante o evento em Ji-Paraná, o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha ressaltou que, nos últimos três anos, a política de doação tem alcançado todos os 52 municípios de Rondônia. “Aqui em Ji-Paraná, em 2024, já havíamos feito a entrega de outros quatro veículos. Agora, estamos realizando uma nova doação. É um esforço contínuo para apoiar os municípios e melhorar o trânsito nas cidades”.

O presidente da AMT, Oribe Júnior, agradeceu a parceria com o governo do estado. “Estes veículos chegam em boa hora e vão fortalecer nossas ações no dia a dia, contribuindo para a segurança viária da população de Ji-Paraná”.