Tecnogame estimula pequenos negócios em Porto Velho

Por Thaís Alves

Publicada em 23/03/2026 às 11h56

A Tecnogame, feira de cultura digital realizada pela Prefeitura de Porto Velho, nos dias 21 e 22 de março, foi destaque não apenas pela programação, mas pelo impacto positivo na economia local. Barracas de alimentação registraram movimento intenso e vendas acima das expectativas, consolidando o espaço como uma importante vitrine para pequenos empreendedores.

O primeiro dia foi considerado o melhor em volume de oportunidades, superando as projeções iniciais. No entanto, o segundo dia também manteve um ritmo forte, garantindo lucro e otimismo dos trabalhadores.

Entre os produtos oferecidos ao público estavam churros, banana frita, batata frita, pipoca doce e salgados, lanches variados, espetinhos, cachorro-quente, bolos, sorvetes e diversos tipos de doces e pratos prontos com churrasco entre outras delícias caseiras. A diversidade gastronômica contribuiu para atrair visitantes e ampliar as oportunidades de consumo dos clientes.

Para muitos empreendedores, a participação representa mais do que vendas pontuais: é uma oportunidade de fortalecer a economia doméstica. “A expectativa de vendas dos nossos churros no primeiro dia foi além do esperado. Nesse segundo dia, a gente está vendendo muito bem também. Estamos muito felizes pela oportunidade de participar de um evento grande na cidade”, disse a comerciante Raineide Silva.

Vendendo salgados, banana e pipoca, Rosivaldo Santana conseguiu uma renda extra para a família. “Nossas vendas estão saindo muito. O público aqui é grande, então a gente consegue vender muito bem”, relatou.

“Quando abrimos espaço para os pequenos negócios, a gestão municipal contribui diretamente para a geração de renda, o fortalecimento do empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida da população porto-velhense”, disse o prefeito Léo Moraes.