Prefeitura reúne multidões e consolida nova era tecnológica em Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 23/03/2026 às 11h48

Com grande sucesso de público e organização, o segundo dia do Tecnogame Porto Velho confirmou que o evento veio para ficar. Consolidando-se como um marco na cultura geek e no desenvolvimento de novas tendências tecnológicas, a iniciativa já ocupa um lugar especial na memória de milhares de porto-velhenses que passaram pela casa de eventos Talismã 21.

Mesmo com a presença massiva do público neste domingo (22), não houve registro de tumultos no acesso ao evento. Pelo contrário, a organização garantiu fluidez na entrada e segurança aos participantes, evidenciando a estrutura e o planejamento da equipe responsável.

Outro destaque foi a mobilização solidária do público, que realizou doações voluntárias de alimentos e caixas de chocolate. A iniciativa reforçou o espírito de união, especialmente entre os jovens, que representaram a maior parte dos visitantes.

Entre os participantes, a jovem Maria Eduarda, de 24 anos, não escondeu a empolgação ao vivenciar o evento pela primeira vez.

“Os jovens de Porto Velho estão encantados com esse evento. Nunca tivemos um espaço como esse para trocar experiências, conhecer novas tecnologias e, principalmente, estar perto dos nossos ídolos da internet, do cinema e da televisão”, afirmou.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou o envolvimento da população e ressaltou que a capital está preparada para receber eventos de grande porte.

“Conseguimos inserir nossa capital entre as cidades que fomentam e valorizam as novas tecnologias, que já fazem parte do nosso cotidiano. A população compareceu em peso, os jovens demonstraram estar conectados com as tendências atuais e as famílias participaram ativamente, fazendo do Tecnogame um dos maiores eventos da história da nossa cidade”, declarou.

Acompanhando de perto a programação, o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes, enfatizou os resultados positivos da iniciativa.

“Desde o ano passado, mais de um milhão de pessoas participaram dos eventos promovidos pela Prefeitura de Porto Velho. Isso é reflexo de um trabalho contínuo, que tem a população como prioridade”, destacou.

Encerrando sua edição com forte impacto, o Tecnogame deixa um legado de inovação, oportunidades e desenvolvimento, reforçando o potencial de Porto Velho no cenário tecnológico e no fomento à economia criativa.