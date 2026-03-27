SINTERO reforça apoio ao Projeto de Lei 2531 e atua na tramitação para garantir piso dos técnicos

Por SINTERO

Publicada em 27/03/2026 às 14h48

O SINTERO esteve em Brasília junto à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) para debater o Projeto de Lei 2531, que propõe a criação de um piso salarial nacional para os profissionais de nível técnico da educação, garantindo que os salários sigam critérios mínimos de valorização e reconhecendo a importância do trabalho desses profissionais nas escolas. A reunião contou com representantes da maioria dos estados brasileiros, que reforçaram o compromisso de apoiar o projeto.

O sindicato destacou que, inicialmente, foram feitas tentativas de ajustes na Câmara dos Deputados, mas não foi possível avançar na modificação da proposta. Agora, a tramitação seguirá no Senado, onde os ajustes necessários serão discutidos para garantir segurança jurídica aos servidores e assegurar que o piso seja implementado de forma eficaz, segura e consistente.

O SINTERO enfatiza que é a favor do Projeto de Lei 2531, desde que respeite esses critérios. O objetivo é que a valorização dos profissionais técnicos seja concretizada de maneira justa, reconhecendo a relevância de seu trabalho na educação brasileira.