Silvia Cristina convida para evento em Vilhena com a presença da senadora Tereza Cristina, nesta sexta (27)

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 11h05

A presidente regional do Progressistas e pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, reforçou o convite a produtores rurais, empresários e lideranças, para o grande evento nesta sexta-feira (27), às 19h, com a presença da senadora e ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina (Progressistas/MS), em Vilhena, no Mahalo Eventos.

A vinda da liderança do agro nacional é uma articulação de Sílvia Cristina e a senadora vai debater o tema “Avanços na Agropecuária”, com produtores rurais, empresários e lideranças políticas. No mesmo evento, o produtor rural Marcelo Lucas irá se filiar ao Progressistas, fortalecendo ainda mais o partido para as próximas eleições.

“Será um grande momento de discussão e de fortalecimento do nosso setor produtivo, com a senadora Tereza Cristina, trazendo a sua experiência de ex-ministra da Agricultura e comprometida com a defesa de quem produz. A economia de Rondônia depende de uma agropecuária forte e temos muito a avançar ainda”, ressaltou Sílvia Cristina.

Sobre a filiação do Marcelo Lucas ao Progressistas, Sílvia afirmou que o partido ganha uma liderança importante, ligada ao setor produtivo. “O Marcelo é um produtor rural, um empreendedor que conhece o setor produtivo e que traz experiência e trabalho para somar ao nosso partido, na defesa do agro, que é a mola propulsora da economia de Rondônia”.

O evento é uma realização da Fundação Francisco Dornelles, instituição ligada ao Progressistas. “Agradecer ao nosso presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, pelo apoio para a vinda da senadora Tereza Cristina”, finalizou a deputada.