Servidores da Prefeitura de Jaru participam de capacitação para Tripulação de Embarcações

Publicada em 07/03/2026 às 09h00

Cerca de 25 servidores da Prefeitura de Jaru concluíram nesta sexta-feira (06) o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público - ETSP, ministrado pela Marinha do Brasil.

Ao todo, foram 40 horas de aulas teóricas e práticas, que abordaram temas como fundamentos básicos de navegação, legislação aquaviária e regras de manobra e sinalização náutica.

O objetivo da formação é habilitar os servidores a conduzirem embarcações públicas em situações de resgate de pessoas atingidas por enchentes, fiscalizações da Defesa Civil, entre outros.