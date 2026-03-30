Sérgio aguarda “ligação do céu” para assumir o governo, Luis Fernando é o nome do PSD para o Senado e PT/RO tenta reduzir rejeição de Lula no Estado

Por Herbert Lins

Publicada em 30/03/2026 às 10h37

Contagem regressiva para fechamento das nominatas de deputados estaduais e federais

CARO LEITOR, o dia 04 de abril – exatamente seis meses antes da eleição – é a data limite para que todos que pretendem disputar cargos eletivos no pleito eleitoral de outubro próximo estejam filiados a um partido político e ocupantes de espaços de poder e de tomada de decisões de primeiro escalão, peçam a desincompatibilização dos cargos para se candidatar. Portanto, a semana é decisiva. Neste caso, a desincompatibilização é uma exigência da lei eleitoral, porém, não garante que os nomes estarão, de fato, na disputa. Somente as convenções eleitorais para escolha de candidatos, estabelecidas no calendário eleitoral previsto para acontecer no período de 20 de julho a 5 de agosto, oficializam as candidaturas. Assim, a data que se aproxima significa a definição dos “times” dos partidos para concorrer a cargos eletivos de deputados federais e estaduais, bem como de governador, vice-governador, senador e presidente da República.

Filiado

É importante lembrar que um pré-candidato só poderá ser escolhido em convenção eleitoral pelo partido ao qual estiver filiado. Por conta disso, o vai e vem dos pré-candidatos no sentido de buscar a melhor nominata para se eleger ou se reeleger.

Cortados I

Os pré-candidatos a deputado estadual ou federal filiados ao partido podem ser cortados na convenção eleitoral da escolha de candidatos. Assim, ninguém está garantido em lugar nenhum. As composições desenhadas durante o dia mudam à noite ou na madrugada.

Cortados II

Os pré-candidatos a cargos majoritários de governador, vice-governador e senador podem ser cortados também na convenção eleitoral da escolha de candidatos. Existem diversos casos por país afora em que candidatos majoritários foram barrados nas convenções eleitorais de escolha de candidatos.

Seguem

Faltando apenas cinco dias para o prazo final de filiação e desincompatibilização do cargo, pré-candidaturas majoritárias aparentemente seguem pré-definidas, já outras, indefinidas. Nominatas formadas, outras em formação, grupos políticos cheios de confiança, outros carregam a dúvida e incertezas.

Lançar

Cada partido deve lançar uma nominata com 25 candidatos a deputados estaduais, sendo, no mínimo, nove mulheres. A nominata de deputado federal deve figurar nove candidatos, sendo no mínimo três mulheres.

Definida

A chapa majoritária do PL segue definida com o senador Marcos Rogério (PL) como pré-candidato a governador, Bruno do Bolsonaro Scheid e o deputado federal Fernando Máximo como candidatos a senadores. Falta apenas o nome do candidato a vice-governador para fechar a chapa. Tal nome deverá ser conhecido na convenção para escolha de candidatos.

Agenda

O pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL), diferentemente de 2022, segue com agenda intensa conversando com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e religiosas. Além disso, participa de cultos e dos mais diversos eventos no âmbito estadual.

Encangado

O pré-candidato a senador, deputado federal Fernando Máximo (PL), como dizem no Nordeste, anda encangando com o pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL). Máximo e Rogério são um grude só na agenda de pré-campanha.

Merece

O pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) disse meses atrás que só mergulharia de cabeça na pré-campanha quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estivesse em casa. Um fala de positividade, respeito, lealdade e fidelidade a Bolsonaro e merece ser observada com destaque pelo eleitor rondoniense.

Organizar

Com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em casa, o pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) já pode organizar sua pré-campanha e seguir encnagado na agenda com os pré-candidatos a governador Marcos Rogério e o pré-candidato a senador Fernando Máximo, ambos do PL.

PL

A nominata de deputado federal do PL conta com os deputados federais Lúcio Mosquini e Coronel Chrisóstomo, que buscam a reeleição. O advogado Jônatas França, o empresário Fernando Vila, o ex-prefeito Célio Lang, o deputado estadual Ezequiel Neiva, a vereadora Sofia Andrade, Irma Fogaça e Vera Paixão fecham o time da legenda bolsonarista.

UP

A Federação União Progressista (UP), formada pelo União Brasil e PP, conforme aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última quinta-feira (26), já definiu os pré-candidatos majoritários: o ex-prefeito Hildon Chaves (União) será o candidato a governador, o deputado estadual Cirone Deiró (União) como candidato a vice-governador e para as duas vagas ao Senado, a deputada federal Silvia Cristina (PP) e a ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos).

Contou

A filiação do primeiro suplente de senador na chapa encabeçada pela deputada federal Silvia Cristina (PP), agropecuarista Marcelo Lucas do Cone Sul, contou com a presença da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP-MS), prefeitos e vereadores, lideranças políticas, religiosas, empresariais e do agronegócio.

Posição

O desafio da chapa majoritária da Federação União Progressista (UP) - União Brasil e PP, encabeçada por Hildon Chaves (União), Cirone Deiró (União), Silvia Cristina (PP) e Mariana Carvalho (Republicanos), é definir estratégias para assumir posição de liderança nas pesquisas eleitorais.

Federal

A nominata de deputado federal da UP conta com os seguintes nomes: Mauricio Carvalho (União), Thiago Flores (União), Célio Lopes (União), Natan Donadon (União), Jesualdo Pires (PP), Dr. Venceslau (PP), Professora Glaucia Negreiros (União), Rosaria Helena (União) e professora Agna Sousa (PP).

Milagre

O vice-governador Sérgio Gonçalves (União) está à espera de um milagre para assumir o governo, ou seja, Deus falar diretamente com o governador Coronel Marcos Rocha (PSD). Neste caso, ligar do telefone vermelho direto do céu dizendo para Rocha desincompatibilizar do cargo para concorrer ao Senado. Sérgio, na titularidade do cargo, brigaria para substituir o ex-prefeito Hildon Chaves na chapa majoritária da UP.

PSD

Falando em Marcos Rocha, o PSD, legenda presidida por ele no âmbito estadual, definiu a sua chapa majoritária com o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), como pré-candidato a governador e o ex-secretário de Finanças, Luis Fernando, como pré-candidato a senador. O nome do candidato a vice-governador e o outro candidato a senador deverão ser conhecidos na convenção eleitoral de escolha de candidatos.

Nomes

A nominata de deputado federal do PSD conta com os seguintes nomes: Juliane Fúria, Rute Pedrosa, ex-deputada federal Jaqueline Cassol, vereador Pastor Evanildo, ex-deputado federal Luiz Claudio, vereador André da Royal, jornalista Edilson Honorato, Lebrinho – filho do ex-deputado federal Lebrão e irmão da deputada Lebrinha, e o vice-prefeito Reginaldo do Esporte de Machadinho do Oeste.

Sinal

O governador Coronel Marcos Rocha (PSD) deu sinais nas últimas movimentações do Diário Oficial de que não deixa o cargo de governador para concorrer ao Senado. Rocha disse publicamente que só um milagre poderia mudá-lo de ideia de deixar o cargo para se lançar na disputa ao Senado, até agora nenhum sinal de milagre ou toque do telefone vermelho diretamente do céu.

PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) promoveu encontro estadual na cidade de Cacoal para definir os nomes dos pré-candidatos majoritários a governador e senador da legenda petista, bem como das nominatas de deputado federal e estadual. O PT é federado com o PV e PCdoB, ambas legendas também indicam candidatos às chapas majoritárias e proporcionais.

Palanque

O PT definiu o nome do ex-deputado federal Expedito Netto como pré-candidato a governador e a jornalista Lucina Oliveira como pré-candidata a senadora. Netto e Luciana garantirão o palanque eletrônico e orgânico para o presidente Lula (PT) em Rondônia. Resta saber se ambos conseguirão diminuir a rejeição do eleitor a candidatos de esquerda no âmbito estadual.

PT

A nominata de deputado federal do PT figura com os seguintes nomes: ex-vereadora de Ji-Paraná Márcia Regina, Ana Andreia, Anselmo de Jesus, Ramon Cujuí, ex-vereador Jabá Moreira, ex-candidato a prefeito de Vilhena Alan Souza, Ernandes Amorim, Israel Trindade e o advogado Edson Silveira.

Podemos

O prefeito Léo Moraes (Podemos) continua trabalhando para formar a nominata de deputado federal e estadual do Podemos. Além disso, mantém a pré-candidatura ao governo do deputado estadual Rodrigo Camargo. Esse último ainda não foi oficialmente anunciado como o mais novo filiado ao partido.

Rezando

O deputado estadual Rodrigo Camargo, sem anúncio oficial de filiação ao Podemos, passa toda madrugada em frente à casa do prefeito Léo Moraes (Podemos) e manda a seguinte mensagem de WhatsApp: “Prefeito Léo, estou com o terço na mão, rezando pelo senhor e clamando a Deus para lhe dar sabedoria!”

Nominata

A nominata de candidatos a deputado federal pelo Podemos conta com os seguintes nomes: deputada federal Cristiane Lopes, que busca a reeleição, Tânia Garimpeira, Euma Tourinho, deputado federal Rafael Fera, Pastor Valadares, Almir do Sindserf, Jair Top Car, delegado Júlio Cezar e o médico Jaime Gazola.

Atrapalhar

Falando em Jaime Gazola, o pouco tempo à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho e a decisão recente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO, em relação à aquisição do Hospital das Clínicas para servir de Hospital Municipal e Universitário em parceria com a UNIR/ Ebserh, pode atrapalhar a sua pré-candidatura e candidatura de deputado federal.

Estranheza

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO, determinou que a Prefeitura de Porto Velho refaça ou complemente o laudo de avaliação do Hospital das Clínicas, adquirido por R$ 39 milhões. Segundo o TCE/RO, existem falhas técnicas que embasaram a compra. Em colunas pretéritas, demonstrei estranheza em relação ao valor de compra possivelmente pelo Governo de Rondônia ou Prefeitura de Porto Velho. Amanhã traremos mais detalhes.

Bate-boca

O vereador Marcos Combate (Avante) conseguiu trazer o prefeito Léo Moraes (Podemos) para um bate-boca de comadres no canteiro de obras da ponte do igarapé Bate-estaca. Léo caiu na armadilha emocional do Combate, ou seja, desceu do degrau para quem está abaixo dele. Léo deveria ter deixado o secretário de obras rebater o Combate.

Sério

Falando sério, muitos partidos, a exemplo do MDB, PDT, Avante, PSB, PRD, Solidariedade, Cidadania, PSDB, Novo, PT, PCdoB, PV, Rede e PSOL, vivem momentos de incerteza na formação da nominata de deputado federal. O cenário tem sido comparado a uma verdadeira “dança das cadeiras”, em que os envolvidos trocam de posição a todo instante. As idas e vindas são tantas que há quem brinque: não é nominata, é “não me mata eleitoralmente”.