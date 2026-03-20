Semurfh atende famílias do São Cristóvão e Jardim das Seringueiras pelo Regulariza Jipa

Por Jairo Ardull/CCS

Publicada em 20/03/2026 às 14h36

Mais 120 famílias foram atendidas, na quinta-feira (19), em mais uma etapa do programa municipal de regularização fundiária Regulariza Jipa realizado pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação (Semurfh). Os atendimentos ocorreram, das 8h às 16h, na Escola Estadual Oswaldo Piana, para moradores de quadras específicas dos bairros São Cristóvão e Jardim das Seringueiras (2º distrito).

De acordo com o secretário da Semurfh, Antônio Marcos dos Santos (Fuskão), como tem ocorrido em outras edições do Regulariza Jipa, toda a estrutura de fiscalização e cadastro da pasta foi transferida para um ponto de atendimento itinerante para iniciar o processo de emissão do título definitivo dos terrenos.

“Os moradores de três quadras específicas dos bairros São Cristóvão e Jardim das Seringueiras foram notificados, casa por casa, pela Semurfh para comparecer à Escola Oswaldo Piana [ com documentos pessoais e do terreno] para que eles pudessem iniciar o processo de cadastramento dos terrenos, sem custo algum para as famílias”, explicou Fuskão.

O produtor rural, Valdemar Machado Soares, morador do bairro Jardim das Seringueiras, atendeu à notificação e, no início da tarde de quinta-feira, foi atendido pela equipe da Semurfh. “Durou menos de meia hora [atendimento]. Já estava com todos os documentos em mãos, e isso facilitou muito”, afirmou.

O Programa Regulariza Jipa foi lançado pelo prefeito Affonso Cândido (PL), em 2025, para a entrega de títulos definitivos de imóveis, sem custos para as famílias ji-paranaenses. Em mais de um ano, foram realizados mutirões itinerantes de atendimentos nos distritos de Nova Colina, Nova Londrina, e nos bairros Novo Horizonte, Santa Marta (Geraldo Alvim).

“Já são mais de 3 mil atendimentos pelo Regulariza Jipa, com a entrega de centenas de títulos definitivos. Estamos indo a pessoas que até tinham interesse em regularizar os terrenos, mas não sabiam como fazer. Estamos notificando e orientando para que o dono imóvel tenha direito ao que é dele no papel, ou seja, a escritura pública”, garantiu Fuskão.