SEMOSP intensifica manutenção de estradas rurais para garantir acesso durante período chuvoso

Por Assessoria

Publicada em 09/03/2026 às 09h12

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), tem intensificado os trabalhos de manutenção nas estradas rurais do município, especialmente durante o período chuvoso.

As equipes atuam em diferentes trechos realizando serviços de patrolamento, recuperação de pontos críticos e melhorias na trafegabilidade, com o objetivo de garantir o acesso seguro para moradores, produtores rurais e o transporte escolar.

Mesmo com as dificuldades causadas pelas chuvas, a SEMOSP segue com o cronograma de atendimentos, priorizando os locais com maior necessidade e assegurando que as comunidades da zona rural continuem com acesso às suas propriedades e aos serviços essenciais.

A ação reforça o compromisso da Administração Municipal em manter as estradas em boas condições, contribuindo para o desenvolvimento da produção rural e para a mobilidade das famílias que vivem no campo.