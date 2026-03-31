Semed inicia mês do autismo com atividades na CMJP

Por Jairo Ardull

Publicada em 31/03/2026 às 14h20

As atividades do Abril Azul, mês mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), iniciaram, na terça-feira (31), na Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP), com homenagens (moções de aplausos) a mães atípicas e profissionais que atuam na assistência e conscientização do TEA.

Abril Azul foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o mês de conscientização sobre o autismo. O 2 de abril foi escolhido o “Dia Mundial” para reduzir a discriminação e o preconceito contra pessoas com o TEA. A campanha visa educar a sociedade, promover a inclusão escolar e laboral, e celebrar a neurodiversidade.

O secretário municipal de Educação, Robson Casula, que é pai de um filho autista, afirmou que a campanha é permanente, contudo se estabeleceu o mês de abril para reforçar a atenção ao combate à desinformação, o preconceito e a invisibilidade, para garantir direitos e mais dignidade.

“A Prefeitura de Ji-Paraná mantém um Centro Municipal de Atendimento [Educacional Especializado] para Autismo que atende mais de 150 estudantes de 1 ano e seis a 12 anos, de segunda à quinta-feira, com uma fila de espera de quase 40 crianças, uma referência no estado de Rondônia. Por isso, para nós, oferecer atendimento às famílias e aos alunos é um trabalho diário”, frisou.

“Foi muito importante a Câmara de Ji-Paraná abrir espaço, hoje, para homenagear as mães atípicas e os filhos delas. Assim, mostramos para a sociedade o que estamos fazendo para dar apoio às famílias que convivem com o TEA, e o que ainda pode ser feito para aumentar essa corrente de solidariedade”, afirmou o superintendente de Autismo, Ageu Lacerda.

As moções de aplausos foram entregues pelos vereadores Ademir Scopony (PSD) e Wallisson Amaro (Republicanos).

A programação segue, amanhã (1º), com uma passeata que sairá, a partir das 8h30, de frente do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM IV), no bairro Nova Brasília (2º distrito), passando pela avenida Brasil, até a T-5, finalizando no Centro de Autismo na rua São Luiz. Ela reunirá profissionais, familiares, amigos e todos os interessados em dar mais visibilidade à causa.

Na quinta-feira (2), data escolhida como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, está prevista carreata que partirá do Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), no 1º distrito, seguirá pelas avenidas Transcontinental e Brasil, até a T-15, encerrando no Centro Desportivo de Lazer (Cedel) Walmar Meira (2º distrito).

Lá, estão previstos o cadastro para confeccionar as carteiras de identificação das pessoas com TEA, pit stop com adesivos de identificação de veículos para vagas em estacionamentos, brincadeiras e atividades recreativas, a soltura de balões para marcar a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e o lançamento da campanha de 2026 “Autonomia se constrói com apoio”.