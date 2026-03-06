“Saudades”: comentário da mãe de Zé Felipe em foto de Ana Castela viraliza
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 06/03/2026 às 11h19
Uma interação nas redes sociais entre Poliana Rocha e a cantora Ana Castela chamou a atenção dos internautas e provocou uma série de comentários entre fãs. A jornalista, de 49 anos, deixou uma mensagem simples em uma publicação da artista, mas o gesto rapidamente ganhou repercussão.

Na foto compartilhada por Ana Castela, de 22 anos, a cantora aparece em meio à natureza ao lado de cavalos. Entre as várias reações, Poliana escreveu apenas: “Saudades”, acompanhada de um emoji de coração.

O comentário foi suficiente para movimentar a seção de respostas. Muitos seguidores associaram a mensagem ao antigo relacionamento entre Ana Castela e o cantor Zé Felipe, filho de Poliana. Os dois viveram um breve romance que durou cerca de dois meses.

Nos comentários, fãs demonstraram nostalgia do casal e disseram compreender o sentimento expresso pela mãe do cantor. “Te entendo Poli, nós também estamos com saudades”, escreveu uma seguidora.

Outros internautas também refletiram sobre o assunto e chegaram a questionar se os próprios artistas ainda sentem falta um do outro. “Mas quem não está? Te entendemos super Poli, também estamos. Acho que os amigos também, e me pergunto, só eles (Ana e o Zé) que não sentem saudades um do outro? É tão estranho isso...”, comentou outra usuária.

Houve ainda quem demonstrasse torcida por uma possível reaproximação entre as famílias. “Eu queria esse povo tudo junto de novo, a vibe das famílias combinou muito”, afirmou um perfil. “Poliana é um amor de pessoa e Ana é maravilhosa”, escreveu outra fã. Já uma internauta resumiu o sentimento de parte do público: “Mas eles vão voltar!”.

