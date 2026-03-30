Rolim de Moura inaugura Pronto Socorro Infantil na quarta-feira e amplia atendimento às crianças

Por Assesoria

Publicada em 30/03/2026 às 08h50

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza nesta quarta-feira, 1º de abril, às 17h, a inauguração do novo Pronto Socorro Infantil, um importante avanço na rede pública de saúde do município.

Localizado ao lado do Hospital Municipal Amélio João da Silva (antiga emergência), o espaço foi planejado especialmente para garantir atendimento exclusivo, ágil e humanizado às crianças, funcionando 24 horas com serviços de urgência e emergência pediátrica.

A iniciativa representa um reforço significativo no cuidado com o público infantil, oferecendo uma estrutura adequada, moderna e preparada para atender as demandas específicas dessa faixa etária. Com isso, o município fortalece o compromisso com a saúde e o bem-estar das famílias, proporcionando mais segurança e qualidade no atendimento.

A gestão municipal destaca que o novo Pronto Socorro Infantil é mais um passo importante na melhoria dos serviços de saúde, garantindo mais cuidado com as crianças e mais tranquilidade para os pais.