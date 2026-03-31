Prefeitura de Porto Velho  garante funcionamento de serviços essenciais nos dias 2 e 3 de abril

Por André Oliveira

Publicada em 31/03/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho comunica que na próxima quinta-feira (2) será ponto facultativo nas repartições públicas municipais, seguido pelo feriado de Sexta-feira Santa, celebrado no dia 3 de abril. Durante esse período, não haverá atendimento administrativo ao público, permanecendo suspensas as atividades nos órgãos municipais. O funcionamento normal dos serviços será retomado após essas datas.

Mesmo com a suspensão do expediente em parte dos órgãos, a Prefeitura assegura a continuidade dos serviços essenciais à população. Para isso, algumas secretarias e órgãos municipais operarão em regime de plantão ou revezamento, garantindo que não haja interrupção nos atendimentos considerados indispensáveis.

Na área da saúde,, garantindo assistência contínua à população. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) seguirá com equipes atuando nos serviços de limpeza pública, drenagem, manutenção asfáltica e tapa-buracos, conforme a demanda.

Já a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) dará continuidade aos serviços de inspeção animal, assegurando o controle sanitário. A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) manterá as atividades de fiscalização e segurança no trânsito, visando a organização e a proteção dos cidadãos durante o período.

Além disso, a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) continuará com a execução de serviços essenciais, especialmente aqueles relacionados à manutenção da iluminação pública. A gestão municipal reforça que a medida visa garantir o descanso dos servidores sem comprometer os serviços essenciais prestados à população.