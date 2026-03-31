Criminosos invadem casa de MC Poze, fazem reféns e causam prejuízo milionário no Rio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 16h22

Um assalto de grandes proporções é investigado pela Polícia Civil após criminosos invadirem a residência do funkeiro MC Poze do Rodo, no bairro Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O artista afirma que foi agredido e mantido sob ameaça durante a ação.

De acordo com o relato da vítima, o crime ocorreu por volta das 2h30 da madrugada, quando um grupo com pelo menos oito homens encapuzados entrou no imóvel. A ação teria se estendido por cerca de 40 minutos.

Armados com fuzis e pistolas, os suspeitos renderam o cantor e outras pessoas que estavam na casa. Durante o assalto, houve agressões físicas, e os criminosos teriam afirmado agir a mando de lideranças do tráfico.

Entre os itens levados estão celulares, relógios, joias, roupas, perfumes e aproximadamente R$ 15 mil em dinheiro. O prejuízo total estimado por MC Poze chega a R$ 2 milhões.

A Polícia Militar informou que equipes do 31º BPM foram acionadas para atender a ocorrência. Em nota, a corporação confirmou que as vítimas relataram a invasão e o roubo de diversos bens.

Já a Polícia Civil registrou o caso como roubo a residência na 42ª DP (Recreio). Segundo a instituição, foi realizada perícia no local e diligências estão em andamento, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos.