Liderança do TRT-14 tem atuação reconhecida com maior honraria do Estado

Por CCOM/TRT-14 (Yonara Werri

Publicada em 31/03/2026 às 17h01

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, e o vice-presidente e corregedor, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, foram agraciados com a Medalha da Ordem do Mérito Marechal Rondon, a mais alta comenda concedida pelo Governo de Rondônia.



A honraria é destinada a autoridades e personalidades que se destacam pelos relevantes serviços prestados ao Estado, simbolizando o reconhecimento público à contribuição institucional e ao desenvolvimento da sociedade rondoniense. A entrega foi realizada durante sessão do Pleno, na manhã desta terça-feira (31), na presença de autoridades, magistrados(as) e servidores(as).



Representando o Governo de Rondônia, o tenente-coronel PM José Leite de Figueiredo Cisne destacou a importância da condecoração e o nível da distinção concedida aos magistrados. “Essa é a maior comenda outorgada no Estado de Rondônia. Ela é entregue às maiores autoridades e àqueles que mais fizeram pelo Estado. A Medalha Marechal Rondon é classificada em níveis, e os senhores recebem em um grau mais elevado, o de comendador”, afirmou.



Ao receber a homenagem, o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, ressaltou o caráter coletivo e institucional da distinção. “Essa medalha é, antes de tudo, um reconhecimento que transcende a esfera pessoal. Honrarias dessa natureza não consagram apenas trajetórias individuais, mas afirmam valores ligados ao serviço público, à responsabilidade e à construção institucional. Que ela representa, sobretudo, uma responsabilidade renovada com a sociedade”, declarou.



O vice-presidente e corregedor do Tribunal, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, também enfatizou o significado da homenagem, destacando sua ligação com o Estado. “Sinto-me verdadeiramente honrado, tanto em meu nome quanto em nome da instituição que represento. Considero esta distinção um reconhecimento não apenas individual, mas coletivo, do valor do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para o Estado de Rondônia. E, como filho desta terra, recebo essa condecoração com ainda mais orgulho”, pontuou.



A Medalha Marechal Rondon é uma das mais importantes distinções do Estado e reconhece personalidades que contribuem de forma significativa para o fortalecimento das instituições e o desenvolvimento de Rondônia.



A cerimônia foi transmitida ao vivo e está disponível no canal oficial do TRT-14 no YouTube.

Fotos: Naiara Silva)