Equipamentos de ginástica serão implantados no Espaço Alternativo

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 31/03/2026 às 16h27

Considerado o principal espaço urbano de Porto Velho para a prática de atividades físicas e convivência social, o Espaço Alternativo passará a contar com novos equipamentos voltados ao aquecimento e à calistenia. A ação será realizada pela Prefeitura de Porto Velho.

Mesmo não sendo responsável direto pela gestão do espaço, o município tem promovido melhorias no local por meio de parcerias com o Governo do Estado. Um exemplo é a instalação de um totem de hidratação, que já beneficia a comunidade que frequenta a área.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a iniciativa foi inspirada em modelos implantados em espaços públicos da cidade de Maceió (AL), com equipamentos produzidos em aço inox, o que garante maior durabilidade e segurança.

“Boas ideias precisam ser implementadas em nossa cidade, e é isso que temos buscado. Trata-se de uma ação importante para a promoção da saúde, do esporte e do bem-estar da população que utiliza esses espaços. Mesmo não sendo de competência direta da Prefeitura, conseguimos viabilizar a instalação, assim como ocorreu com o bebedouro”, destacou o prefeito.

Além do Espaço Alternativo, o Skate Parque também contará com a instalação dos novos equipamentos.