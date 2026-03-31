“Eu vivi isso”: Andressa Urach anuncia criação de instituto voltado a profissionais do sexo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 16h25

A atriz e influenciadora Andressa Urach, de 38 anos, anunciou o lançamento do Instituto Andressa Urach, iniciativa voltada ao acolhimento de profissionais do sexo. Segundo ela, o projeto surge com base em experiências pessoais e na percepção de ausência de suporte para esse público.

Ao apresentar a proposta, a influenciadora destacou que a ideia nasceu a partir da própria vivência. “Eu vivi isso. Eu sei como essas mulheres são tratadas, sei o que elas enfrentam e sei o quanto são invisíveis no dia a dia. Esse instituto nasce exatamente desse lugar”, afirmou.

De acordo com Andressa, embora o trabalho sexual não seja crime no Brasil, ainda há falta de estrutura para quem atua na área. “Falta informação, falta orientação, falta proteção. Muitas vivem sem acesso ao mínimo, enfrentando violência, julgamento e abandono”, disse.

A proposta do instituto, segundo ela, é oferecer suporte contínuo, incluindo acolhimento psicológico e orientação. “A ideia é acolher de verdade, oferecer apoio psicológico, orientação e informação para que essas mulheres tenham mais segurança e consigam se fortalecer”, explicou.

A influenciadora também ressaltou que o objetivo não é incentivar a atividade, mas ampliar o debate sobre direitos e dignidade. “Não é sobre incentivar, é sobre cuidar. É sobre olhar para essas mulheres como seres humanos que precisam de apoio e respeito”, declarou.

Andressa afirmou ainda que decidiu tornar o projeto público para estimular discussões sobre o tema. “As pessoas preferem fingir que não existe, mas existe. E quando você ignora, você também contribui para que elas continuem sem apoio”, relatou.

Segundo ela, a iniciativa também representa uma forma de ressignificar a própria trajetória. “Eu poderia simplesmente seguir a minha vida, mas escolhi transformar o que vivi em algo que possa ajudar outras pessoas”, disse.

“O Instituto Andressa Urach é sobre dar voz a quem foi silenciada por muito tempo e mostrar que essas mulheres também merecem dignidade, respeito e oportunidade. E isso é só o começo”, concluiu.