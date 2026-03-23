Rolim de Moura conquista Selo Ouro nacional e se destaca como referência em alfabetização no Brasil

Por Assessoria

Publicada em 23/03/2026 às 14h54

O município vive um momento histórico na educação. Nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, representantes da gestão municipal participam, em Brasília, da Cerimônia oficial de entrega da 2ª Edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, promovido pelo Ministério da Educação (MEC).

O evento ocorre na capital federal, no próprio Ministério da Educação, reunindo autoridades de todo o país em um momento de reconhecimento às redes públicas que vêm transformando a realidade educacional brasileira por meio de políticas eficazes de alfabetização.

A premiação reconhece as redes de ensino que se destacaram na implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização das crianças na idade certa. O município foi contemplado com o Selo Ouro, a mais alta certificação da iniciativa, destinada às redes que demonstraram excelência nos resultados e nas estratégias adotadas.

A 2ª edição do Selo faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, instituído pelo Governo Federal, que tem como principal objetivo garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, além de promover a recomposição das aprendizagens nos anos seguintes.

Nesta edição, houve ampla participação nacional, com milhares de redes de ensino inscritas, evidenciando a relevância da política educacional em todo o país. Ao todo, mais de 2 mil redes conquistaram o Selo Ouro, consolidando o reconhecimento das boas práticas educacionais desenvolvidas nos municípios.

Mais do que uma premiação, o Selo representa um importante instrumento de valorização e fortalecimento da gestão educacional, incentivando a adoção de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização e contribuam para a redução das desigualdades educacionais. Além disso, reconhece o esforço coletivo de gestores, professores e toda a comunidade escolar no compromisso com a aprendizagem das crianças.

A conquista do Selo Ouro coloca Rolim de Moura em posição de destaque no cenário nacional, reafirmando o compromisso do município com uma educação pública de qualidade e com o futuro das novas gerações. O resultado reflete um trabalho contínuo, baseado em planejamento, formação de professores, acompanhamento pedagógico e dedicação de toda a rede municipal de ensino.

A cerimônia de entrega acontece às 14 horas, em Brasília, reunindo representantes de todo o Brasil em um momento de celebração das conquistas educacionais e do compromisso com a alfabetização.