Rogério lidera, Léo embaralha cenário e Fúria briga pela vaga no segundo turno em Rondônia

Por Robson Oliveira

Publicada em 26/03/2026 às 13h34

PESQUISA

Entre uma eleição e outra ocorre debates apaixonados em razão das pesquisas que costumam aparecer na mídia. Quem sai bem na foto replica, aquele que não se ver na boa imagem critica. É algo normal em período eleitoral. O que importa registrar é que todos dão importância aos números e, portanto, causam os debate acalorados. Cabe ao profissional de mídia analisar os cenários postos. Embora alguns colegas confundem o ofício.

ATALHO

Há um vício recorrente no debate político: quando o dado desagrada, mata-se o mensageiro. Pesquisa virou alvo preferencial de quem prefere o conforto da opinião à dureza dos números. É um atalho retórico, ruidoso e, quase sempre, vazio.

RETRATO

O papel de quem analisa cenário não é gostar ou desgostar da fotografia, mas entender o que ela mostra - e, sobretudo, o que não mostra. Percentuais, amostra, recortes regionais, margem de erro: tudo isso compõe um retrato provisório, datado, condicionado ao momento da coleta. Não é profecia, tampouco sentença. É leitura de um instante.

PALPITE

Desqualificar o levantamento porque ele contraria expectativas não é análise, é torcida. Questionamentos metodológicos são legítimos - desde que venham acompanhados de argumento técnico. Criticar tamanho de amostra, estratificação ou método de coleta exige domínio mínimo do assunto. Do contrário, vira palpite com verniz.



OPINIÃO

No caso de pesquisas registradas, o cuidado deveria ser ainda maior. Há regras, parâmetros e transparência exigidos por lei. Se há suspeita de fraude, o caminho não é o grito nas redes, mas a demonstração concreta: inconsistências verificáveis, dados conflitantes, indícios objetivos. Sem isso, sobra apenas opinião - e opinião, por definição, não invalida dado.

VOLATIVIDADE

Há também um equívoco conveniente: confundir discordância política com erro estatístico. O eleitorado é mais volátil do que o desejo de quem comenta. Um nome que hoje pontua pouco pode crescer; outro, que lidera, pode murchar. A pesquisa não erra por captar esse movimento - ela registra o que existe naquele recorte de tempo.

OBSERVADOR

O analista sério trabalha com cenários, não com certezas absolutas. Cruza números, observa tendências, considera variáveis externas. Não transforma levantamento em bandeira, nem em inimigo. Sabe que a política é dinâmica e que os dados são ferramentas, não dogmas.

DESQUALIFICANDO

No fim, a histeria contra pesquisas diz mais sobre quem fala do que sobre o que foi medido. É o velho desconforto com a realidade quando ela insiste em não caber na narrativa. Há um ritual previsível na política rondoniense: sai pesquisa, entra a gritaria. Uns juram que é fajuta. Outros desqualificaram a última divulgada porque Léo Moraes aparece bem colocado sem nunca ter se colocado como candidato. No fundo, cada lado lê números como quem lê espelho - procurando confirmação, não informação.

PARÂMETROS

Do ponto de vista formal, o levantamento do Instituto Veritá* segue parâmetros conhecidos: amostra definida, margem de erro declarada, metodologia descrita. Pode-se discutir abordagem, questionário, timing - tudo legítimo. O que não se sustenta é a tentativa de anular o dado por desconforto político.

CENÁRIO

Pesquisa, especialmente a esta distância da eleição, não é previsão. É fotografia. E fotografia depende de luz, ângulo e, sobretudo, momento. Neste caso, o momento revela mais sobre o eleitor do que sobre os candidatos.

DADO

O dado central continua sendo o vazio: 81,2% não têm candidato . Isso, por si só, relativiza qualquer ranking. Quem lidera hoje lidera um terreno ainda não ocupado. Quem aparece mal pode simplesmente não ter sido lembrado - o que, em política, já é um problema, mas não é sentença.

RECALL

A presença de Léo Moraes ilustra bem o ruído. Seus números não são “erro” da pesquisa; são reflexo de recall e avaliação administrativa. O eleitor responde com o que conhece. Se o nome é lembrado e bem avaliado, ele entra — mesmo fora da disputa. A pesquisa não inventa candidatos; ela capta memória.

PADRÃO

Outro ponto relevante é a consistência de Marcos Rogério na liderança. Pode-se discordar do percentual, mas ignorar a recorrência é negar padrão. E padrão, em análise eleitoral, vale mais que um número isolado.

NEGACIONISMO

As críticas podem ser justas. Questionar método é parte do jogo. O problema é transformar crítica em negação automática. Isso não é análise - é torcida. Para quem observa com alguma disciplina, há percentuais que merecem atenção: a baixa rejeição de certos nomes, o peso da capital, a fragmentação inicial e, sobretudo, o tamanho do eleitor ainda disponível. Esses são os indicadores que, de fato, antecipam movimento. O restante é barulho.

ANSIEDADE

No fim, não faz sentido brigar com números. Faz sentido confrontá-los com outros números. Enquanto não surgem novas pesquisas, esta é a realidade disponível; imperfeita, provisória e, ainda assim, a única mensurável. O resto é ansiedade travestida de crítica.

MEMÓRIA

A fotografia atual da disputa pelo governo de Rondônia tem assinatura: o levantamento é do Instituto Veritá, realizado entre 13 e 19 de março, com 1.220 entrevistas e margem de erro de 3 pontos . É uma pesquisa tecnicamente estruturada - mas, como toda fotografia, exige memória. Embora alguns desdenhe da lisura o instituto que erra nas previsões como os demais, mas nas últimas eleições da capital foi único que cravou a eleição de Leo Moraes (basta pesquisar).

E memória, neste caso, pesa.

ACERTO

Ademais, não é a primeira vez que o Veritá mede Rondônia em um momento decisivo - e tampouco é a primeira vez que Marcos Rogério aparece liderando. Em 2022, o instituto apontava um empate técnico: Rogério com 36,9% e Marcos Rocha com 36,4%. O resultado final das urnas? 37,05% a 38,88% — ambos dentro da margem de erro . Ou seja, não cravou o vencedor, mas captou com precisão o cenário de equilíbrio.

AMBIENTE

Agora, em 2026, a história começa com roteiro semelhante: Marcos Rogério lidera com 38,9% dos votos válidos . Mais uma vez, não há maioria - mas há consistência. Ele não apenas aparece na frente; reaparece. E reaparecer, em política, é sinal de base consolidada. O que mudou não é o líder. É o ambiente.

VAZIO

Hoje, o dado mais brutal da pesquisa não está na liderança, mas no vazio: 81,2% ainda não têm candidato . Em 2022, havia disputa. Em 2026, há suspensão. E nesse cenário, um erro comum seria superestimar o segundo colocado.

VISÃO

Léo Moraes aparece com 20,2% dos votos válidos . Mas não será candidato. Isso desloca completamente a leitura: seus números não são eleitorais, são administrativos. Revelam uma gestão bem avaliada na capital e uma liderança local consolidada.

OUTSIDER

Na prática, Léo não disputa - influencia. E, em uma eleição aberta, pode ser mais útil como cabo eleitoral do que como candidato. Logo atrás, Adailton Fúria ocupa o espaço real da disputa, com 18,8%. É ele, e não Léo, quem de fato briga pela vaga no segundo turno. E briga em um terreno onde o eleitor ainda não decidiu sequer participar. É aqui que entra o risco - ou a oportunidade - do outsider.

INÉRCIA

Com mais de 80% do eleitorado em aberto, há espaço para candidaturas que não estavam no script. Nomes como Delegado Rodrigo Camargo ainda são marginais nos números, mas esse tipo de candidatura não cresce linearmente. Cresce quando o sistema falha - e o sistema, até agora, não mobilizou o eleitor.

DIREITA

Mas há um limite estrutural que trava qualquer ruptura mais radical: Rondônia tem lado. A pesquisa mostra um eleitorado amplamente alinhado à direita, beirando 70% . Isso não é detalhe ideológico - é eixo organizador da eleição.

POSIÇÃO

Traduzindo: não há espaço competitivo para uma vitória pela esquerda. O campo progressista entra na disputa não para vencer, mas para marcar posição. Por fim, há a variável que a pesquisa simplesmente não captou: Hildon Chaves. Confirmado há poucos dias pelo União Brasil, ele não aparece ainda bem porque não existia partidariamente e andou piscando com uma candidatura proporcional, no momento do levantamento.

PROTAGONISMO

Isso coloca Chaves em uma posição curiosa: não tem rejeição medida, não tem teto definido - mas também não tem tempo. Entra como uma candidatura em estado bruto num cenário que, embora aberto, já tem protagonistas estabelecidos. Mas é um postulante com capilaridade para surpreender.

ERROS

E há ainda um último ponto, menos confortável: embora o Veritá sustente alto índice de acerto nacional - acima de 90% no primeiro turno de 2022 - também enfrenta questionamentos pontuais, como em eleições onde houve divergências relevantes entre pesquisa e urna. Todos os institutos podem cometer erros quando finalizam suas coletas por inúmeros equívocos. É do jogo. Em outras palavras, a pesquisa é um bom mapa - mas não é o território.

MEMÓRIA

No fim, Rondônia repete um velho vício: começa a eleição com um líder conhecido, um eleitor ausente e uma disputa que, no fundo, ainda não começou. Quando começar, o favoritismo de hoje será testado. Mas a memória - essa sim - já está votando. O que sobra neste momento é lorota pré-eleitoral.

PODCAST

Teremos uma próxima semana movimentada com as entrevistas dos pré-candidatos a governador Marcos Rogério (PL) e Hildon Chaves (UB). Ambos abordam sobre os mais variados temas estaduais e indicam quais as primeiras ações que devem implementar na hipótese de uma vitória na eleição. Estamos agendando também com os candidatos ao Senador Federal, mas as agendas deles andam complicadas. O nome que começa a surgir para senador é de Luís Fernando, ex-secretário estadual de Finanças. Profissional qualificado e uma pessoa boa no trato pessoal e é uma novidade a ser observada caso defina pela candidatura.

* O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RO-05454/2026 e foi realizado por iniciativa do próprio Instituto Veritá.