Rogério diz que Hildon não tirou seu sono e nega crise no PL; após ser limado, Flori vai se pronunciar; e Rocha pode fechar mau acordo com o vice

Por Herbert Lins

Publicada em 20/03/2026 às 09h16

O homem nasceu virado para a Lua

CARO LEITOR, o tema de hoje (20) é místico com base nos estudos da Escola de Mistérios do Egito em relação à ideia de que o “homem nasceu virado para a Lua”. A temática, levando em consideração os estudos da referida escola de mistério, relaciona-se com a busca de ascensão da alma e conexão com o divino, muitas vezes simbolizadas pela jornada de deuses lunares como Khonshu (Deus da Lua, fertilidade e tempo) ou correspondente ao ciclo de renascimento de Osíris. Essas escolas buscavam o conhecimento oculto e a elevação espiritual. Por sua vez, a Lua na mitologia egípcia não era apenas um astro, mas uma manifestação divina de renascimento e ciclos, guiando a alma em sua jornada mística, ou seja, a busca espiritual, o conhecimento e a transformação da alma mediante a “luz refletida” da Lua. A Escola de Mistérios do Egito influenciou a Filosofia Grega e atravessou o tempo, influenciando toda a humanidade, inclusive no alinhamento e harmonização dos astros.

Homem

O homem difere-se dos demais seres na natureza por sua razão, inteligência, equilíbrio e controle das emoções. Desse modo, permite-lhe ir além, compreendendo o universo e percebendo os sinais das forças divinas.

Razão

A razão posiciona o homem como um ser único na natureza com racionalidade, capaz de observar, refletir, perceber e conhecer a si mesmo. Tornando-se capaz de se tornar melhor a cada dia, por meio da prática das virtudes.

Protegido

Na expressão popular “o homem nasceu virado para a Lua”, remete-se a alguém protegido pelos astros ou que nasce abençoado por Deus, ou seja, com muita sorte, especialmente em situações de risco e dificuldade.

Sorte I

A expressão mística e popular “o homem nasceu virado para a Lua” pode-se aplicar ao ex-prefeito Hildon Chaves, agora filiado ao partido União Brasil e pré-candidato a governador. Hildon contou com a sorte nas eleições de 2016, 2020 e, quem sabe, nas eleições deste ano.

Sorte II

A sorte é tão grande que a chapa majoritária do ex-prefeito Hildon Chaves (União) surge pronta e definida. Ou seja, o deputado estadual Cirone Deiró (União) como pré-candidato a governador, a deputada federal Silvia Cristina (PP) e a ex-deputada Mariana Carvalho (União), como candidatas ao Senado.

Sortudo

O ex-prefeito Hildon Chaves é um homem sortudo. Ele estava isolado politicamente, daí deixou Porto Velho rumo a Brasília como possível pré-candidato a vice-governador na chapa do senador Marcos Rogério (PL). Em questão de horas, voltou da capital federal, filiado ao União Brasil e lançado como pré-candidato a governador.

Bem

Falando em Marcos Rogério, o pré-candidato a governador do PL, negou que exista crise dentro do PL. Disse ainda que dormiu bem na noite do anúncio da filiação do ex-prefeito Hildon Chaves ao União Brasil e o lançamento da pré-candidatura ao governo pela federação União Progressista (UP).

Organização

O senador Marcos Rogério (PL) enfatizou que o PL foi o primeiro partido a largar na frente, demonstrando organização partidária e harmonia na chapa majoritária, ou seja, com os pré-candidatos a senadores Fernando Máximo e Bruno do Bolsonaro, ambos do PL.

Guerra

O pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) considerou como guerra de narrativas as notícias plantadas em relação à crise no PL e da noite de sono perdida com o lançamento mediante anúncio da chapa completa da federação União Progressista (UP).

Campanha

O senador Marcos Rogério (PL) disse à coluna que candidaturas fazem parte do jogo democrático. Além disso, fará uma campanha limpa, sem ataques a adversários e disseminação de fake news. Segundo ele, seguirá o cronograma de campanha já pré-definido pela sua equipe de campanha.

Materializa

Com a filiação ao União Brasil, ficou acordado que o ex-prefeito Hildon Chaves deverá assumir a presidência da federação partidária União Progressista em Rondônia. O maior desejo do governador Coronel Marcos Rocha (PSD) se materializa em Hildon.

Inundou

A equipe de comunicação do ex-prefeito Hildon Chaves, sob a regência do marqueteiro digital Fernando Fontes, inundou rapidamente as redes sociais com conteúdo anunciando a entrada de Hildon no União Brasil e a oficialização da sua pré-candidatura ao governo. Parabéns pela competência.

Chance

Com a entrada do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, no União Brasil, o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) tem a chance agora de fechar um mau acordo político com o vice-governador Sérgio Gonçalves (União).

Possibilita

O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, no União e pré-candidatura ao governo anunciada pela cúpula nacional da federação União Progressista mediante aval do deputado federal Maurício Carvalho (União), possibilita a Sérgio trocar o União pelo PSD e assumir o governo.

Titularidade I

Uma vez na titularidade do cargo, o vice-governador Sérgio Gonçalves (União) pode sim ajudar o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) a disputar uma vaga ao Senado com apoio da máquina governamental e apoiar a candidatura ao governo do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD).

Titularidade II

Caso aconteça o entendimento político entre o governador coronel Marcos Rocha (PSD) e o vice-governador Sérgio Gonçalves, filiar ao PSD, assumir a titularidade do cargo e declarar apoio à candidatura de Fúria, resolve o problema da chapa do PSD em relação à candidatura de senador e completa a nominata de federal com a primeira dama Luana Rocha.

Confiante

Falando em Sérgio, na manhã de ontem (20), tomei café com o deputado estadual Cirone Deiró (União) na padaria da fofoca política, Cantinho do Pão, em Porto Velho. Cirone demonstrou confiança com a pré-candidatura a vice-governador na chapa encabeçada por Hildon Chaves (União).

Indicação I

O deputado estadual Cirone Deiró (União) teve a indicação da maioria dos deputados estaduais para compor a chapa majoritária encabeçada pelo governador Coronel Marcos Rocha nas eleições de 2022, quando buscava a reeleição.

Indicação II

Cirone Deiró perdeu a indicação de candidato a vice-governador ao lado do governador Coronel Marcos Rocha, na época filiado ao União Brasil, para Sérgio Gonçalves, mediante mensagens divinas recebidas nas orações de Rocha para Deus apontar o melhor vice-governador.

Ruído

A conexão do governador Coronel Marcos Rocha com Deus deve ter sofrido ruído durante as orações para escolha do companheiro de chapa nas eleições de 2022. Por que digo isso? Porque Sérgio de Santo passou a ser Judas, o traidor.

Visitando

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) esteve visitando lideranças locais no município de Nova Mamoré na companhia do advogado Welison Nunes. Em seguida, seguiu para Guajará-Mirim, para seguir sua agenda política no Alto-Madeira.

Prometeram

Em Guajará-Mirim, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) esteve na Delegacia Regional de Polícia Civil acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende. Ambos prometeram aos policiais civis o envio do pacote de promoções para ser votado na terça-feira (24) pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO).

Olhar

O prefeito Léo Moraes (Podemos) precisa ter um olhar mais detido para a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária (SEMUR). Léo mudou as cabeças com a chegada da gestão, mas não mudou o corpo, daí os servidores fazem corpo mole na tramitação de processos de informações de bens imóveis públicos e privados.

Pronunciar

Em conversa com a coluna, o prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos), disse que vai se pronunciar no dia 03 de abril sobre sua pré-candidatura ao governo e eventual troca de partido depois que foi limado no Podemos. Desse modo, Flori continuará calado sobre o episódio.

Reprovadas

O prefeito de Vilhena, Delegado Flori, ainda filiado ao Podemos, teve suas contas reprovadas em relação à campanha eleitoral de 2024 no âmbito da Justiça Eleitoral, porém, a reprovação corresponde ao PL, partido do vice-prefeito, Aparecido Donadoni (PL).

Recurso

A decisão no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) reprovando as contas da campanha eleitoral de 2024 do prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos), e do vice-prefeito Aparecido Donadoni (PL), não gera inelegibilidade a ambos, pois ainda cabe recurso.

Confia

Em conversa com a coluna em relação à reprovação de suas contas eleitorais de 2024, o prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos), disse que confia na Corte Eleitoral e no advogado responsável pela sua defesa, advogado Nelson Canedo.

Sério

Falando sério, a expressão popular "nasceu virado para a lua" refere-se a alguém com muita sorte ou que consegue feitos difíceis. No contexto político ou biográfico, sugere que uma pessoa atrai oportunidades e sucesso natural, parece sempre estar no lugar certo na hora certa.