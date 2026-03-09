Rocha volta a negar que será candidato e relata ataques: “Chegaram ao ponto de tentar colocar a minha esposa contra mim”

PORTO VELHO, RO - Uma mensagem atribuída ao governador de Rondônia, Marcos Rocha, foi encaminhada ao jornalista Fábio Camilo, proprietário da rádio e da televisão Informa na Hora. No conteúdo, o autor afirma que o texto poderia ser divulgado publicamente e aborda rumores relacionados à possibilidade de candidatura, além de comentar episódios envolvendo sua família e críticas a narrativas que, segundo ele, estariam sendo difundidas.
Logo no início da mensagem, o remetente afirma que autorizava a divulgação integral do conteúdo. Em seguida, declara que algumas pessoas não estariam acostumadas a lidar com posicionamentos firmes na política e faz referência a comportamentos que, segundo ele, buscariam gerar confusão entre eleitores.
Na sequência do texto, o autor relata um episódio envolvendo sua esposa, a primeira-dama, Luana Rocha, secretária de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas/RO) mencionando que teria ocorrido uma tentativa de criar conflito entre os dois. Segundo a mensagem, ela teria entrado em contato por telefone para relatar a situação e manifestar apoio.
Governador afirmou ao jornalista que adversários tentaram criar conflito familiar e disse que chegaram a tentar colocar sua esposa contra ele / Reprodução-Instagram
O texto também aborda diretamente a possibilidade de candidatura. Na mensagem, o autor reafirma que não pretende disputar eleição e menciona que apenas uma circunstância extraordinária poderia alterar essa decisão. O tema aparece associado a uma pergunta sobre o vice, respondida no próprio texto, no qual se afirma que qualquer pessoa teria o direito de concorrer a cargos eletivos, assim como ele teria o direito de optar por não participar da disputa.
Além de tratar do cenário político, o conteúdo inclui reflexões do autor sobre comportamentos na vida pública, menções a narrativas consideradas falsas e comentários sobre reputação e conduta. Ao final, a mensagem é encerrada com a identificação do nome “Marcos Rocha”.
Conforme indicado no próprio texto, a íntegra da mensagem poderia ser divulgada ou reproduzida, inclusive por meio de registro de tela. A seguir, está a reprodução integral do conteúdo encaminhado ao jornalista.
Mensagem na íntegra
Claro, grande jornalista Fábio Camilo! Vou escrever um texto rápido. Com certeza pode divulgar e até tirar print desta minha mensagem. Alguns não estão acostumados a lidar com homens de verdade, homens de palavra e que não têm sede de poder.
O que alguns de má índole estão tentando fazer é confundir o povo de bem. Chegaram ao ponto de tentar colocar a minha esposa contra mim, mas ela me telefonou, relatou o que está acontecendo e disse que está bem, que concorda comigo e que está pronta para enfrentar os ataques desses idiotas. Esses indivíduos que geram fofocas são apenas fracos tentando desorientar a população.
Eu disse que não serei candidato, e não serei! A única possibilidade seria um milagre. Quanto à sua pergunta sobre o vice, ele pode ser candidato ao que quiser; é um direito dele, assim como eu tenho o direito de não concorrer e dar oportunidade a outro nome que eu apoiar e em que eu acredite ter honra.
Às vezes, observo esses movimentos e penso: “O que aconteceu na vida dessa pessoa para ela se desviar tanto do caminho do bem?”. Mas sigamos em frente; tudo dará certo para as pessoas de bem no final. E, quando digo “no final”, não me refiro a quem ganha ou perde a eleição, pois conquistar um cargo pode ser um castigo para um mau-caráter, não é? Tudo se resume a condutas e à escolha entre fazer o que é certo ou errado.
Veja quantos criam falsas narrativas para prejudicar boas reputações. Veja quantos criam personagens... Parecem marionetes. Eu não sou assim, mas respeito até essas pessoas, pois sei que ainda estão em processo de aprendizagem na vida.
Marcos Rocha
