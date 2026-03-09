Rocha volta a negar que será candidato e relata ataques: “Chegaram ao ponto de tentar colocar a minha esposa contra mim”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 08h45

PORTO VELHO, RO - Uma mensagem atribuída ao governador de Rondônia, Marcos Rocha, foi encaminhada ao jornalista Fábio Camilo, proprietário da rádio e da televisão Informa na Hora. No conteúdo, o autor afirma que o texto poderia ser divulgado publicamente e aborda rumores relacionados à possibilidade de candidatura, além de comentar episódios envolvendo sua família e críticas a narrativas que, segundo ele, estariam sendo difundidas.

Logo no início da mensagem, o remetente afirma que autorizava a divulgação integral do conteúdo. Em seguida, declara que algumas pessoas não estariam acostumadas a lidar com posicionamentos firmes na política e faz referência a comportamentos que, segundo ele, buscariam gerar confusão entre eleitores.

Na sequência do texto, o autor relata um episódio envolvendo sua esposa, a primeira-dama, Luana Rocha, secretária de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas/RO) mencionando que teria ocorrido uma tentativa de criar conflito entre os dois. Segundo a mensagem, ela teria entrado em contato por telefone para relatar a situação e manifestar apoio.



Governador afirmou ao jornalista que adversários tentaram criar conflito familiar e disse que chegaram a tentar colocar sua esposa contra ele / Reprodução-Instagram

O texto também aborda diretamente a possibilidade de candidatura. Na mensagem, o autor reafirma que não pretende disputar eleição e menciona que apenas uma circunstância extraordinária poderia alterar essa decisão. O tema aparece associado a uma pergunta sobre o vice, respondida no próprio texto, no qual se afirma que qualquer pessoa teria o direito de concorrer a cargos eletivos, assim como ele teria o direito de optar por não participar da disputa.

Além de tratar do cenário político, o conteúdo inclui reflexões do autor sobre comportamentos na vida pública, menções a narrativas consideradas falsas e comentários sobre reputação e conduta. Ao final, a mensagem é encerrada com a identificação do nome “Marcos Rocha”.

Conforme indicado no próprio texto, a íntegra da mensagem poderia ser divulgada ou reproduzida, inclusive por meio de registro de tela. A seguir, está a reprodução integral do conteúdo encaminhado ao jornalista.

Mensagem na íntegra