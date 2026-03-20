RO-140 em Rio Crespo recebe manutenção após solicitação do deputado Pedro Fernandes 

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 20/03/2026 às 10h17

Após solicitação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) iniciou os trabalhos de manutenção na RO-140, no trecho localizado no município de Rio Crespo. A ação atende a uma demanda importante da população e de produtores rurais que utilizam a via diariamente.

A RO-140 é considerada uma via estratégica para a região, sendo amplamente utilizada para o escoamento da produção agropecuária, transporte escolar, acesso a serviços públicos e deslocamento da população.

A demanda pelos serviços de melhorias e manutenção da estrada foi apresentada pelo prefeito de Rio Crespo, Eder Paraguai (PL), que destacou a necessidade de melhorias na via para garantir melhores condições de trafegabilidade, mais segurança aos usuários e apoio ao escoamento da produção rural do município.

Recentemente, o parlamentar apresentou indicação ao Poder Executivo solicitando a elaboração dos projetos técnicos e a execução das obras de pavimentação asfáltica da rodovia, no trecho compreendido entre a RO-459 e a RO-205, com extensão aproximada de 25 quilômetros. A proposta também inclui a construção de uma ponte em concreto e aço sobre o Rio Preto, no mesmo trecho.

Segundo o deputado Pedro Fernandes, o início da manutenção representa um avanço importante, mas o objetivo é garantir melhorias definitivas na rodovia. “A manutenção é necessária e já traz um alívio imediato para quem utiliza a estrada, mas seguimos trabalhando pela pavimentação e pela construção da ponte de concreto, que são fundamentais para garantir segurança, trafegabilidade e desenvolvimento para a região”, destacou.

O parlamentar afirmou que continuará acompanhando a execução dos serviços e cobrando a continuidade das ações, reforçando seu compromisso com a melhoria da infraestrutura e o desenvolvimento regional.