Reforma viabilizada por Ezequiel Neiva garante melhorias na Escola Cláudio Manoel da Costa

Por Alexandre Almeida

Publicada em 30/03/2026 às 10h49

Ezequiel Neiva tem acompanhado as obras na unidade escolar (Foto: Nilson Nascimento I Secom ALE/RO)

A Escola Municipal Cláudio Manoel da Costa está passando por uma ampla reforma que promete transformar a estrutura e oferecer melhores condições para alunos, professores e toda a comunidade escolar na RO-383 (Linha 208), em Cacoal. A obra é resultado da atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), que disponibilizou o valor de R$ 1 milhão para atender à solicitação do colaborador Paulo Aquino no município.



De acordo com o diretor da escola, Edvonaldo Rodrigues, o recurso disponibilizado chegou em um momento importante e tem possibilitado avanços significativos na unidade. “Fazia muito tempo que esperávamos por essa reforma e, graças ao deputado estadual Ezequiel Neiva, tivemos condições de dar início às melhorias e ampliar o espaço físico da escola. É um ganho importante para os nossos estudantes”, destacou.





Diretor Edvonaldo Rodrigues expressou sua gratidão ao deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)



A reforma contempla diversas melhorias estruturais, incluindo a instalação do quadro do Corpo de Bombeiros, construção de calçadas, vestiários para a quadra esportiva, além da revitalização do pavilhão de banheiros. Também estão sendo executadas obras voltadas à acessibilidade, como a construção de rampas e adequações que garantem mais inclusão e segurança no ambiente escolar.



“Só sabe o quanto a educação sofre quem vive o dia a dia de uma escola. A nossa comunidade tem uma enorme gratidão por esse recurso que chegou por meio do trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva”, afirmou.



O parlamentar destacou a parceria com o Governo de Rondônia para viabilizar a obra e reforçou o compromisso com a educação no município. “Com muito trabalho, temos implementado ações em escolas de Cacoal, como a Cláudio Manoel da Costa, com apoio do governador, coronel Marcos Rocha, para oferecer uma estrutura adequada a comunidade escolar”, pontuou.



Ezequiel Neiva também enfatizou a importância de investir em infraestrutura escolar. “Alunos, professores e colaboradores precisam de um ambiente adequado para o processo de aprendizagem. Isso garante melhores condições para que o conteúdo seja assimilado e contribui diretamente na formação das futuras gerações”, concluiu.





Piso da escola já foi trocado na Escola Cláudio Manoel de Costa (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)



Foto: Luís Castilhos